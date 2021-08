Pronto soccorso in debito d’ossigeno 

Mancano guardie mediche e guardie mediche turistiche? Non fa nulla, c’è il Pronto soccorso, anche se si tratta di un codice bianco o verde. Peccato che il Pronto soccorso medesimo, al Nostra Signora della Mercede di Lanusei, boccheggi. Il problema della carenza di personale medico si ripete in quasi tutte le unità operative dell’ospedale, ma ne risente soprattutto chi è in prima linea. I medici sono pochi e stremati. Appena sei (dovrebbero essere dodici), devono affidarsi alle consulenze esterne per garantire il servizio.

Bollino rosso

Ferragosto, sul fronte dell’emergenza, è stato caldissimo. Lunghe attese, pazienti esasperati. La difficoltà è cronica, ma si aggrava nel periodo estivo, quando la popolazione aumenta così come gli accessi al reparto. Ad aggravare la già critica situazione degli organici carenti, la carenza delle guardie mediche e delle guardie mediche turistiche che non possono fare da filtro all’ospedale. Sono stati banditi circa 140 posti in Sardegna e solo quaranta medici hanno accettato l’incarico, privilegiando Cagliari e Sassari, neanche a dirlo.

Ortopedia

Rimane la ferita aperta dell’ospedale. Occupazioni, scioperi e mobilitazione della popolazione non sono serviti a smuovere le acque e far arrivare personale medico. Il direttore Luigi Soddu, specialista della chirurgia della mano, ha il supporto di soli tre camici bianchi sugli otto previsti in pianta organica. Un reparto che, seppur svuotato, cerca di seguire al meglio i pazienti con l’aiuto fondamentale di altri reparti come la chirurgia o la medicina. Si fa quel che si può, ma con un numero tale di medici, la giornata di servizi garantiti è dimezzata. E per una frattura di femore, per esempio, si trasferiscono i pazienti a Nuoro, Cagliari, Ozieri. Dove si ha la fortuna di trovare posto, con i tempi di attesa e di trasferimento necessari che di certo non garantiscono un intervento (e un servizio) tempestivo.

Ma in ortopedia non mancano solo medici. Anche infermieri e oss latitano. L’incremento di cinque infermieri resta una speranza. Il loro reclutamento è a Cagliari. Sono state concluse tutte le procedure, firmate le carte. Manca il via libera della macchina burocratica che sta rallentando anche questo passaggio. Un pachiderma che blocca anche procedimenti già praticamente conclusi e che darebbero un po’ di respiro. E si teme che i problemi di organico possano tormentare nuovamente pediatria.

Il problema

«Alla radice di tutto – ribadisce Luigi Ferrai, direttore sanitario dell’ospedale di Lanusei – c’è la mancanza di medici, purtroppo non solo qui ma in tutta l’Isola».

