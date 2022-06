Pronto soccorso in codice rosso 

Il reparto di Otorinolaringoiatria di Tempio copre tutto il territorio della Asl gallurese. Gli specialisti in servizio sono cinque, ma per ragioni non chiare non ci sono turni di reperibilità garantiti durante la notte e nei festivi. In Gallura il problema non è solo di mancanza di personale medico e infermieristico, ma anche di gestione delle risorse esistenti. Da una parte infatti, ci sono primari che vanno in corsia per garantire i turni, dall’altra non si riesce ad avere la reperibilità del Servizio di Otorino con cinque specialisti in organico.

I turni sono garantiti solo sino alla fine di giugno e poi si naviga a vista. L’estate degli ospedali galluresi si annuncia da incubo e le prime avvisaglie sono di queste ore. Il primario del Pronto soccorso di Olbia, Attilio Bua, ieri era a Tempio per coprire un turno diurno e domani sarà di nuovo al “Paolo Dettori”, altrimenti occorrerebbe chiudere i battenti. Anche nel reparto di Medicina del Giovanni Paolo II di Olbia, il primario facente funzioni Mario Altana copre le guardie notturne. I paurosi “buchi” negli organici dei reparti più importanti stanno costringendo la Asl a grattare il fondo del barile. Nel caso dei primari, la disponibilità è volontaria, ma fioccano gli ordini di servizio per portare gli specialisti di altri servizi nei reparti in difficoltà.

La stagione turistica 2022 si annuncia con un boom di presenze e il Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia, già in sofferenza, deve sopperire alle carenze del “Paolo Dettori” che a sua volta ha un bacino di utenza di 11 comuni, tra i quali i centri costieri di Santa Teresa, Trinità e Badesi.

Nessuno reperibile

Rivolgersi a Sassari

In caso di urgenze otorinolaringoiatriche, la Gallura, nelle ore notturne, deve fare capo a Sassari. E a Tempio è in sofferenza anche la Dialisi per mancanza di infermieri. Pazienti che risiedono abitualmente nella Penisola e rientrano in Gallura per le vacanze, difficilmente potranno essere sottoposti a Dialisi al Paolo Dettori, nonostante ne abbiano diritto in quanto residenti a Olbia e Tempio.

L’assemblea

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e il collega di Tempio, Gianni Addis, che già hanno lanciato un ultimatum alla Giunta regionale, attendono il pomeriggio di martedì, quando il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, presenterà il nuovo piano aziendale della rete ospedaliera. La tregua sulla sanità tra comuni galluresi e Regione è finita.

