Pronto soccorso di nuovo a rischio 

«Fra qualche giorno la situazione potrebbe peggiorare. Andrà in quiescenza un medico del Sirai. - rivela il presidente della rsu aziendale Gino Cadeddu - Da quando il servizio è stato riattivato non è stata integrata nessuna nuova figura. Occorre prendere urgentemente delle decisioni e queste non possono prescindere dalle assunzione a tempo indeterminato del personale. Non esiste altra via d’uscita».

Ad oggi, da quando il Pronto soccorso del Cto ha riaperto garantendo le prestazioni (seppure per i soli codici bianchi e verdi, dal lunedì al venerdì), tutti i turni sono sempre stati rispettati. Ma da alcuni giorni, a causa della mancanza di alcuni medici, si è intravisto nuovamente lo spettro dell’interruzione del servizio. Nella serata dello scorso mercoledì il presidio permanente delle sigle sindacali ha registrato un nuovo e ritrovato fermento alla notizia di un turno della notte senza copertura: «Volevano interrompere il servizio. - rivela Aresti - Ci siamo attivato subito. Grazie all’interlocuzione del consigliere regionale Michele Ennas con l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il quale ha imposto la necessità di trovare una soluzione». Soluzione che si è tradotta con l’impiego per la copertura del turno da parte del primario del Pronto soccorso Viviana Lantini. Ma l’emergenza legata alla mancanza del personale si è ripresentata nella giornata successiva; il problema è stato risolto per via della copertura dalle 8 del mattino fino alle 20 del primario di Medicina Antonio Pisano.

«Stanno creando le condizioni per chiudere definitivamente il Pronto soccorso del Cto». A dichiararlo è il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti che rilancia l’allarme per l’assenza dei medici necessari alla copertura di un servizio «che rischia d’essere interrotto da un giorno all’altro. Nonostante ci siano le condizioni per poter tamponare l’emergenza tramite le prestazioni aggiuntive, queste non vengono permesse».

«Stanno creando le condizioni per chiudere definitivamente il Pronto soccorso del Cto». A dichiararlo è il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti che rilancia l’allarme per l’assenza dei medici necessari alla copertura di un servizio «che rischia d’essere interrotto da un giorno all’altro. Nonostante ci siano le condizioni per poter tamponare l’emergenza tramite le prestazioni aggiuntive, queste non vengono permesse».

Il servizio

Ad oggi, da quando il Pronto soccorso del Cto ha riaperto garantendo le prestazioni (seppure per i soli codici bianchi e verdi, dal lunedì al venerdì), tutti i turni sono sempre stati rispettati. Ma da alcuni giorni, a causa della mancanza di alcuni medici, si è intravisto nuovamente lo spettro dell’interruzione del servizio. Nella serata dello scorso mercoledì il presidio permanente delle sigle sindacali ha registrato un nuovo e ritrovato fermento alla notizia di un turno della notte senza copertura: «Volevano interrompere il servizio. - rivela Aresti - Ci siamo attivato subito. Grazie all’interlocuzione del consigliere regionale Michele Ennas con l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il quale ha imposto la necessità di trovare una soluzione». Soluzione che si è tradotta con l’impiego per la copertura del turno da parte del primario del Pronto soccorso Viviana Lantini. Ma l’emergenza legata alla mancanza del personale si è ripresentata nella giornata successiva; il problema è stato risolto per via della copertura dalle 8 del mattino fino alle 20 del primario di Medicina Antonio Pisano.

I timori

«Fra qualche giorno la situazione potrebbe peggiorare. Andrà in quiescenza un medico del Sirai. - rivela il presidente della rsu aziendale Gino Cadeddu - Da quando il servizio è stato riattivato non è stata integrata nessuna nuova figura. Occorre prendere urgentemente delle decisioni e queste non possono prescindere dalle assunzione a tempo indeterminato del personale. Non esiste altra via d’uscita».

Dopo mesi di proteste, mobilitazioni e interlocuzioni, il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai dichiara non sia più ammissibile vivere in una simile condizione di precarietà: «Nonostante si continuino a violare quelle leggi che prevedono, le reti dell’emergenza-urgenza e ospedaliera, non c’è uno straccio di provvedimento normativo che possa giustificare le azioni che le dirigenze locali della Asl e di Ares stanno contribuendo a perpetrare. Inoltre fa spavento l’inerzia della politica regionale». Il tempo del dialogo con i vertici dell’azienda sanitaria per Usai sembra essere arrivato al capolinea: «D’ora in avanti quando si ripresenterà il rischio dell’interruzione di qualsiasi servizio, le mie interlocuzioni avverranno soltanto con il prefetto». Il “punto di Primo intervento” non è il solo motivo di preoccupazione; da mesi i laboratori analisi sono chiusi agli esterni: «C’era un impegno che non è stato rispettato. - conclude Aresti - Eppure esiste una graduatoria per poter attingere all’assunzione di tecnici di laboratorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata