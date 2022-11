Pronto soccorso con i medici contati 

Un medico che si è licenziato, un altro di nuovo in malattia: se le cose non cambiano, impossibile che i restanti quattro medici riescano fra pochi giorni a garantire i turni diurni e notturni. La situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Sirai sta di nuovo per precipitare, al punto tale che non si esclude di dover far ricorso ancora una volta ai medici del pronto soccorso di Iglesias, riducendo (o azzerandone) le attività.

Il Sirai

Lo scenario a tinte fosche, ben noto alla dirigenza aziendale che parla infatti di “situazione di criticità legata alla carenza di personale medico”, sta per aggravarsi ulteriormente non fra alcune settimane, ma fra pochissimi giorni. Al punto che urgono provvedimenti già entro l’inizio della prossima settimana. Un medico ha infatti cessato il servizio (si è dimesso per prediligere un’altra branca della medicina) e un altro è in malattia prolungata. «Siamo preoccupatissimi anche per il carico di lavoro nei confronti di chi resterà in servizio, compreso il primario anche nei casi in cui farà i turni di notti – accusa Gianni Zedde, segretario provinciale della Cgil Funzione pubblica – alla luce delle contromisure adottate anche in passato non si esclude che si possano richiamare a Carbonia medici del Pronto soccorso del Cto di Iglesias». La stessa dirigente della Asl Giuliana Campus anticipa che «per scongiurare interruzioni e comunque garantire una situazione di sicurezza e benessere sia per i pazienti che per gli operatori, la direzione aziendale si sta attivando nel più breve tempo possibile per assicurare il servizio, in particolare attraverso il pagamento delle prestazioni aggiuntive, i medici in affitto e anche attraverso un bando di selezione per medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza». I tempi del bando però potrebbero essere lunghi, mentre l’emergenza al Sirai di Carbonia rischia di esplodere già lunedì prossimo, ovvero fra cinque giorni. È una corsa contro il tempo.

Il Cto

Le rassicurazioni da parte dei vertici della Asl Sulcis non lasciano comunque dormire sonni tranquilli ai sindacati. Perché se la fisiologica priorità rimane quella di salvaguardare comunque i turni per la copertura del Pronto soccorso del Sirai, va da sé che la funzionalità del Punto di primo intervento del Cto d’Iglesias rimane a forte rischio: «Ma quel servizio non si tocca. - dichiara il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Ridimensionarlo ulteriormente significherebbe chiuderlo e non possiamo permetterlo. Nell’ultimo incontro avvenuto la scorsa settimana, la direzione sanitaria ha assicurato la continuità e la funzionalità delle prestazioni attualmente fornite, spero venga mantenuta la parola data. Inoltre è stato rimarcato loro che grazie all’accordo siglato per poter usufruire delle prestazioni aggiuntive e delle rar, è giunto il momento di ripristinare il servizio del Pronto soccorso del Cto, sette giorni su sette».