Pronto soccorso, cercasi medico 

I sindacati lo avevano annunciato in tempi non sospetti e ieri i loro timori si sono avverati: alcuni turni al Pronto soccorso sono rimasti scoperti. Situazione di vera emergenza tanto che la direzione sanitaria, per evitare una nuova chiusura del reparto, ha chiamato a rapporto alcuni primari chiedendo di individuare medici per colmare i buchi in organico in questo periodo estivo.

L’emergenza

Ieri per la prima volta un primario di un altro reparto ha effettuato il turno in Pronto soccorso: il direttore della Cardiologia Antonio Caddeo si è dovuto sobbarcare questa incombenza. Nella notte ha invece sopperito alla carenza dei medici la primaria del Pronto soccorso Priscilla Ongetta. L’improvvisa decisione è arrivata martedì quando la direttrice del reparto di emergenza-urgenza ha segnalato al direttore sanitario Sergio Pili le gravissime carenze di personale. Così per evitare il blocco e segnalare i problemi al servizio del 118, sono stati convocati urgentemente il commissario Antonio Francesco Cossu, i primari dell’ospedale, in particolare quelli dei reparti affini al Pronto soccorso tra cui Antonio Caddeo (Cardiologia), Massimiliano Coppola (Chirurgia), Federica Miculan (Gastroenterologia) e Antonio Pinna (Nefrologia) per garantire i turni scoperti.

La polemica

«Va dato atto ai colleghi della loro disponibilità - osserva Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei medici - ma si sta verificando quello che avevamo già detto mesi fa: prima o poi si sarebbe arrivati ad una soluzione di questo tipo senza adeguati provvedimenti per garantire i servizi del Pronto soccorso. In tutti questi mesi non si è fatto niente per programmare e trovare soluzioni». Pesanti le affermazioni dei sindacati. «Non si può lavorare in un altro reparto se non si ha un ordine di servizio scritto, siamo davanti all'ennesimo pasticcio – sostiene Giampiero Sulis, segretario provinciale Cimo – Anche se la Cardiologia può essere affine al Pronto soccorso, senza un ordine di servizio non è giustificabile il provvedimento della direzione sanitaria. Si tratta di un atto illegittimo che determina problemi medico legali enormi. Chi ha creato il pasticcio deve risolverlo, non può pagare come sempre il medico».

I reparti

Allarme rosso anche per i blocchi operatori del San Martino, dove dalla scorsa settimana sono in servizio solo due rianimatori e un anestesista per turno diurno, mentre un rianimatore e un anestesista per turno notturno e festivo. E anche in questo caso ci sono grosse difficoltà a garantire i servizi.

