Pronto soccorso, borse di studio snobbate  

«Il punto è che le retribuzioni dei medici andrebbero assegnate in base alla responsabilità che uno ha nel proprio ambito lavorativo», sottolinea Salvatore Manca, componente del direttivo nazionale Simeu, la società italiana della medicina di emergenza-urgenza. «E siccome questo non accade, è chiaro che dai pronto soccorso continuerà il fuggi fuggi». Sia degli specializzandi che dei camici bianchi in organico. «Succede che si è trattati come medici di serie B».

«Il problema è che nell’emergenza-urgenza, come nelle branche chirurgiche, il rischio professionale, e quello di denunce dal punto di vista medico-legale, è molto alto», spiega Giovanni Sotgiu, preside di Medicina a Sassari. «Non è una specializzazione ambita anche perché non c’è possibilità di fare la libera professione e le condizioni di lavoro, nei pronto soccorso o nei servizi di guardia medica, sono molto pesanti». Occorre correre ai ripari, avverte il professor Sotgiu. «È necessario che si trovino soluzioni, a livello statale ma anche regionale, che possano incentivare i giovani a scegliere queste attività».

Succede in Sardegna esattamente ciò che accade nel resto d’Italia: i giovani dottori neolaureati non vogliono lavorare nei pronto soccorso e ambiscono invece a specializzazioni come la cardiologia, l’oculistica e le branche internistiche in genere. Anche nelle Università di Cagliari e Sassari, come negli Atenei di tutto il Paese, sono rimaste scoperte poco meno della metà delle borse di studio per l’emergenza-urgenza. Si tratta del primo giro di assegnazioni, ancora c’è tempo, ma è questo il trend degli ultimi anni, e sarà ben difficile che invece sortiscano effetto le borse regionali (224 per il primo anno per tutte le specialità, tante di emergenza-urgenza) che si aggiungono a quelle statali.

Succede in Sardegna esattamente ciò che accade nel resto d’Italia: i giovani dottori neolaureati non vogliono lavorare nei pronto soccorso e ambiscono invece a specializzazioni come la cardiologia, l’oculistica e le branche internistiche in genere. Anche nelle Università di Cagliari e Sassari, come negli Atenei di tutto il Paese, sono rimaste scoperte poco meno della metà delle borse di studio per l’emergenza-urgenza. Si tratta del primo giro di assegnazioni, ancora c’è tempo, ma è questo il trend degli ultimi anni, e sarà ben difficile che invece sortiscano effetto le borse regionali (224 per il primo anno per tutte le specialità, tante di emergenza-urgenza) che si aggiungono a quelle statali.

Poche vocazioni

«Il problema è che nell’emergenza-urgenza, come nelle branche chirurgiche, il rischio professionale, e quello di denunce dal punto di vista medico-legale, è molto alto», spiega Giovanni Sotgiu, preside di Medicina a Sassari. «Non è una specializzazione ambita anche perché non c’è possibilità di fare la libera professione e le condizioni di lavoro, nei pronto soccorso o nei servizi di guardia medica, sono molto pesanti». Occorre correre ai ripari, avverte il professor Sotgiu. «È necessario che si trovino soluzioni, a livello statale ma anche regionale, che possano incentivare i giovani a scegliere queste attività».

Responsabilità pesanti

«Il punto è che le retribuzioni dei medici andrebbero assegnate in base alla responsabilità che uno ha nel proprio ambito lavorativo», sottolinea Salvatore Manca, componente del direttivo nazionale Simeu, la società italiana della medicina di emergenza-urgenza. «E siccome questo non accade, è chiaro che dai pronto soccorso continuerà il fuggi fuggi». Sia degli specializzandi che dei camici bianchi in organico. «Succede che si è trattati come medici di serie B».

I dottori delle coop

È la questione legata ai medici in affitto, camici bianchi assunti tramite cooperative, che in Sardegna coprono i buchi d’organico nei pronto soccorso di Oristano, Ghilarza, Bosa, Lanusei e nel Sulcis. «Medici che quasi mai hanno i requisiti per lavorare come dipendenti delle Asl. E non si capisce perché nei pronto soccorso possono essere impiegati senza specializzazione, mentre in altri reparti no, come per esempio l’Ortopedia di Oristano dove pure mancano medici da una settimana». La verità, sottolinea il dottor Manca, «è che si è trattati come se si fosse lì solo per dirigere il traffico, mentre invece chi lavora al pronto soccorso decide i ricoveri, fa le prestazioni in urgenza, rianima i pazienti; tratta infarti, ictus, traumi da incidenti gravi. E oltretutto ha una funzione molto importante di economicità del sistema, perché fa azione di filtro sui ricoveri ospedalieri e la diagnostica. Basti dire che stiamo ricoverando il 12,13% degli accessi».

Stipendi differenti

Assumendosi dunque la responsabilità di rimandare a casa moltissimi pazienti, che evidentemente possono essere trattati nel territorio (anche se, altra emergenza, mancano pure i medici di base). Tanta responsabilità, stress, fatica, e, al contrario, una retribuzione bassa. «Mentre il medico in affitto viene strapagato». In media 740 euro per un turno di 12 ore, hanno calcolato le associazioni dei medici ospedalieri, mentre un camice bianco dipendente riceve appena un quarto di questa cifra. «Diciamo che, se il medico in affitto fa tre turni al mese, guadagna più di un dirigente medico di prima assunzione che prende uno stipendio di 2.400 euro».

La richiesta al Ministero

Assodato che non c’è la fila per lavorare nei pronto soccorso, la Società dei medici di emergenza-urgenza ha sollecitato un preciso intervento del Ministero. «Abbiamo chiesto che vengano immessi all’interno dei servizi, con un contratto, gli specializzandi a partire dal terzo anno (oggi, col decreto Calabria, è possibile dal quarto anno, ndr ), ma non solo quelli della scuola di emergenza-urgenza bensì di tutte le branche equipollenti: chirurgia, medicina interna, gastroenterologia, pneumologia, geriatria eccetera». Il ministero della Salute ha parlato con il ministero dell’Università, «sembra che un’intesa sia stata raggiunta, ma il problema adesso è capire che cosa farà il nuovo governo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata