Pronto soccorso al collasso 

I sindacati sono pronti alla mobilitazione come rimarca Gabriele Virdis (Cgil Sardegna Sud Occidentale): «Così non si può andare avanti e se sarà necessario faremo delle forme di protesta energiche perché viene negato il diritto alla salute a un intero territorio in cui la popolazione è sempre più anziana».

Più di cinquanta urgenze, una situazione molto critica come rimarca il direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili: «La situazione è di emergenza e inoltre un medico ha appena dato le dimissioni e una dottoressa andrà presto in pensione. Purtroppo al momento non ci sono specialisti disponibili e stiamo aspettando il concorso pubblico. Oltre alla chiusura delle guardie mediche questi giorni abbiamo pagato anche le tante criticità della medicina del territorio. Stiamo aspettando la nomina di medici di base che mancano a Pabillonis e altri sono andati in pensione. Il personale in turno al Pronto soccorso ha fatto fronte con grande professionalità ad una situazione di emergenza».

Situazione d’emergenza al Pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino. Negli ultimi giorni gli accessi sono quasi raddoppiati a causa della chiusura delle guardie mediche di San Gavino, Sardara, Guspini, Arbus e Gonnosfanadiga.

L’emergenza

La protesta

Ha più volte denunciato le carenze di personale nel Pronto soccorso e in altri reparti dell’ospedale la Cisl Medici che ha messo in evidenza anche altre criticità: «Per assurdo ad un concorso regionale per Medicina Interna di maggio scorso, - spiega Marcello Deriu, 48 anni, segretario della CISL Medici - su circa 110 partecipanti, una trentina di medici laureati e specializzati sono stati bocciati, piuttosto che essere inseriti magari in fondo alla graduatoria per poi poter essere assunti. Condotta poco lungimirante per una Regione che sta soffrendo una carenza di medici senza precedenti».

Il sindaco

Ssi fa ambasciatore delle problematiche del territorio Carlo Tomasi, presidente della conferenza socio-sanitaria della Assl del Medio Campidano: «Purtroppo sarà molto difficile trovare medici per la carenza delle guardie mediche e nei reparti ospedalieri e nella medicina generale. Altra criticità sono i pensionamenti in massa (per giusti limiti di età). Occorre provare a trattenere (chi fosse disponibile) per tutto l’anno 2022: così molti medici di guardia medica rimarrebbero per qualche mese al loro posto. Purtroppo si tratta di un effetto domino».

Gonnosfanadiga

Si unisce alla protesta Andrea Floris: «I politici devono ascoltarci: la salute dei nostri concittadini viene al primo posto. I vent’anni di università a numero chiuso hanno precluso il ricambio generazionale. I medici sono pochi e scelgono le destinazioni per loro più comode». Secondo Floris, che oltre a essere sindaco è il dirigente dell’Ats Ales-Terralba, «la questione non può essere risolta dal singolo direttore di Ats ma dai politici a livello regionale. Noi sindaci saremo propositivi e disposti al dialogo ma per trovare una soluzione non per temporeggiare poiché chi ne paga le conseguenze sono sempre i cittadini».

