Pronto soccorso a rischio paralisi 

Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou, non nasconde le difficoltà: «Per un’area come quella della Città metropolitana e del Sud Sardegna serve un terzo pronto soccorso. Prima, oltre a Brotzu e Policlinico, c’erano anche il Marino, il Santissima Trinità, Isili e Muravera. Ora solo due. La popolazione è rimasta sempre la stessa e se c’è un sovraccarico di richieste è inevitabile che il sistema possa andare in sofferenza». Non si tratta solo degli accessi al pronto soccorso – «I pazienti sono stati sempre accettati e accolti e il servizio garantito», ribadiscono i vertici del Policlinico – ma dei successivi ricoveri. Con i posti letto nei reparti quasi al completo l’emergenza è sempre dietro l’angolo. Coghe auspica che «i lavori al Santissima Trinità si concludano al più presto».

Un giallo quelle delle lettere incrociate, dal tono quasi identico, per uno scontro generato dal gestire un’emergenza che ha mandato in tilt tutto il sistema. «Temporanea saturazione posti letto nel pronto soccorso Dulio Casula», recita la nota del direttore medico Luigi Serreli. «Per l’elevata richiesta di ricoveri urgenti, che ha prodotto l’occupazione di tutti i posti letto, non si è temporaneamente in grado di ricevere ulteriori richieste di ricovero». Tradotto: «Non potranno essere garantite le richieste dal 118» e l’invio di pazienti «deve essere interrotto». Poco dopo il Brotzu, nella comunicazione del commissario straordinario Paolo Cannas, scrive praticamente le stesse cose: «elevata richiesta di ricoveri urgenti», «non si è temporaneamente in grado di ricevere ulteriori richieste di ricovero», «interrompere invio di pazienti». Alla fine il servizio viene garantito a tutti ma per qualche ora la tensione è stata altissima. Il giorno dopo le direzioni del Brotzu e dell’ospedale dell’Azienda ospedaliera universitaria spiegano: «i pronto soccorso non hanno mai chiuso e il servizio è sempre stato garantito». Ma la situazione resta complicata: il pronto soccorso del Santissima Trinità è chiuso per lavori di ristrutturazione, dunque fino a Natale si lavorerà in perenne emergenza.

Tutte le urgenze di un territorio da oltre 300 mila persone, solo nella Città metropolitana di Cagliari, sulle spalle di due pronto soccorso: Brotzu e Policlinico universitario di Monserrato. Inevitabile che il sistema vada in sofferenza, come accaduto venerdì sera: troppi accessi e ricoveri, e i due ospedali sono stati vicini alla paralisi come annunciato con rispettive comunicazioni.

Le strane comunicazioni

La pressione

Lavori al Santissima

Una criticità destinata ad andare avanti almeno fino a Natale. «L’azienda che sta svolgendo i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Santissima Trinità ci ha garantito che concluderanno gli interventi prima del 24 dicembre», sottolinea Sergio Marracini, direttore del presidio unico degli ospedali di Cagliari dell'Ats. Necessario aprire il cantiere ora? Non si potevano fare prima, quando il pronto soccorso del Santissima ha lavorato di meno con l’emergenza Covid, in estate, rientrata? Marracini si limita a dire che «i lavori non erano rimandabili e prima non era possibile farli». Aprire il Marino? Impossibile: «Non ci sono i reparti funzionanti, dunque non sono possibili i ricoveri», spiega il direttore. «Si potrebbe rafforzare le guardie mediche per far andare meno persone nei pronto soccorso». Ma non risolverebbe l’eventuale accesso ai reparti. Per questo «c’è la disponibilità di eventuali trasferimenti di pazienti al Santissima Trinità dagli altri ospedali», aggiunge Marracini.

Le polemiche

«Quanto successo negli unici due pronto soccorso attivi a Cagliari non è una situazione da paese civile», è l’affondo dei Progressisti in Regione che presenteranno un'interrogazione urgente. «Nessuno si azzardi a definirla situazione straordinaria, perché era prevista e prevedibile: da mesi chiediamo quale sia il piano per fare fronte alle situazioni di urgenza che si riversano inevitabilmente sugli ospedali con il rientro alla normalità nella vita di tutti i giorni. Mai nessuna risposta». Durissima la posizione dei sindacati. Fulvia Murru e Guido Sarritzu, delle segreterie regionale e provinciale dell’Uil Fpl, parlano di «situazione assurda. Con due soli pronto soccorso era ovvio che il sistema emergenza non potesse essere garantito». Gianfranco Angioni dell’Usb Sanità, parla di «disastro. La Procura della Repubblica deve avviare un’indagine per individuare le responsabilità di quanto accaduto. Se si continua di questo passo gli ospedali rischiano un tracollo senza precedenti».

