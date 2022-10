Pronto il centro anziani di via Dante 

Nella città in cui un cittadino su quattro ha più di 70 anni, ha i mesi contati una delle carenze più gravi che proprio non si sposa per nulla con l’attuale (disastroso) scenario demografico: la totale assenza di un centro residenziale per anziani.

Il cantiere

Ci sono voluti poco meno di due anni di lavori, ma è terminato l’intervento che ha permesso di recuperare e riconvertire l’edificio nato circa 20 anni fa in via Dante, usato per un tempo assai limitato come istituto professionale e poi lasciato in disuso (meglio: in totale abbandono) per 15 anni. Quello che il Comune dovrà affrontare adesso è la fase più delicata per restituire a Carbonia un servizio che manca dall’estate di sei anni, da quando cioè chiuse i battenti la casa dell’anziano di via Cannas che, dagli anni Settanta, è stato un sicuro punto di riferimento per migliaia di famiglie: «In novembre – anticipa il sindaco Pietro Morittu - dichiariamo ufficialmente la fine lavori ma intendo bruciare le tappe e convocare 5-6 società per capire le esigenze e modulare il bando: di sicuro a Carbonia serve un centro moderno di assistenza agli anziani». Il fabbricato è stato ripristinato con circa un milione di euro: parte diventerà Comunità integrata per anziani, destinata a 24 persone non autosufficienti. Come da progetto, previsti ad esempio palestra per la riabilitazione, attività comuni, refettorio, zona destinata ad ambulatorio medico ed uffici, una per le visite dei familiare. Oltre ai vasti spazi esterni, lo spazio scoperto centrale sarà utilizzato per realizzare un giardino pensato soprattutto per pazienti con malattie neurodegenerative.

Le reazioni

Dal mondo dei cittadini dai capelli bianchi arriva però un appello: «Non perdere più un solo istante, fare in fretta». Carbonia conta attualmente 26.734 abitanti di cui 6.070 con più di 70 anni: «Uno su quattro è un anziano – analizza Emilio Puddu, presidente del Centro anziani di via degli Artiglieri, oltre 450 iscritti – bene che i lavori siano finiti ma stiamo affrontando il problema con un ritardo inaccettabile per un contesto come Carbonia, anzi ci meravigliamo che come da progetto originario siano solo 24 i posti: occorreva fare di più». Dopo la chiusura della casa dell’anziano di via Cannas, sono operativi in città due piccole comunità, entrambe a Serbariu, la prima con 14 posti letto, la seconda con 7. «E per fortuna ci sono – analizza Giancarlo Cancedda, dirigente dell’associazione Terza Età, 400 associati – molti carboniensi si son trovati costretti in questi anni a rivolgersi a strutture specializzate lontane da Carbonia: fuori da ogni logica che una città capoluogo di Provincia non sia riuscita ad avere subito una casa di riposo, l’auspicio è che la prossima offra la massima qualità e a prezzi abbordabili>.