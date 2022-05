«Pronto alla sfida per cambiare la città» 

«In questo lungo periodo il nostro gruppo è rimasto sempre coerente e coeso. Abbiamo con grande responsabilità deciso di esserci quando le proposte consiliari riguardavano temi importanti, soprattutto quando l’attuale maggioranza non aveva i numeri per approvare le proposte. È stata una consiliatura davvero tormentata per vari motivi, nell’ultimo periodo, purtroppo, è stata scandita da eventi tragici e dolorosi che ci hanno segnato fortemente».

Il suo nome tra le vie della città circolava già da tempo. Ma solo ora Damiano Paolucci ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, aprendo la sede elettorale tra via Dosmusnovas e via degli Ulivi. «Sono pronto a mettermi in gioco», dice. E, salvo sorprese dell’ultimo minuto – è ancora in forse la presentazione di una terza lista – , il duello dovrebbe essere tra lui e l’uscente Pietro Pisu.

Dopo la sconfitta alle ultime elezioni ha deciso di riproporre la sua candidatura a sindaco, come mai?

Come sono stati i cinque anni nei banchi dell’opposizione?

Al suo fianco in minoranza anche Michela Vacca: insieme ad altri è una figura cardine del suo gruppo.

«Lei in questi cinque anni ha dimostrato grandi capacità e competenze, abbiamo lavorato insieme guardando nella stessa direzione: il bene di Quartucciu. Sono pronte però a scendere in campo anche altre persone che bene conoscono la realtà della città. Amici di sempre tra cui Roberto Congia, già assessore all’urbanistica nel 2010».

Non solo, ma è riuscito a “rubare” all’attuale maggioranza alcuni componenti che hanno deciso di sostenere lei e non Pisu. Cosa è cambiato?

«Hanno sposato il nostro progetto condividendone gli intenti e io ne sono ben felice. È probabile che abbiano visto nel nostro gruppo un vero rinnovamento. Saranno al nostro fianco in questo percorso la presidente del Consiglio comunale Rita Ambu, i consiglieri Efisio Perra e Rosy Porcu, l’ex assessore al bilancio e alle attività produttive Franco Paderi. L’amico Gianni Pistidda, invece, ha deciso di non candidarsi ma non ci farà mancare il suo prezioso supporto. L’obiettivo che ci accomuna è sempre lo stesso: l’amore per la nostra città orientato al principio di trasparenza».

Cinque figure che già da tempo avevano rotto con l’attuale maggioranza. Ma chi sono gli altri?

«La nostra lista è ormai chiusa, gli altri nomi verranno ufficializzati nei prossimi giorni, ma posso garantire che di questa coalizione fanno parte donne e uomini di alta professionalità e di grande spessore».

Intanto sembra che anche la borgata di Sant’Isidoro le abbia garantito sostegno e appoggio: conferma?

«Sì. Con noi sarà candidato Sergio Murru, ingegnere quartuccese che abita al borgo e che sarà il loro referente. Crediamo molto nella valorizzazione dell’agro e ci impegneremo a risolvere le criticità emerse durante gli incontri fatti con i residenti».

Qual è, invece, il programma elettorale?

«Ancora qualche giorno di pazienza e verrà reso pubblico anche questo».

