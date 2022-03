«Pronti a imbracciare i kalashnikov» 

Parla in un italiano quasi fluente dal rifugio allestito nel garage dell’università di Kharkiv dove da quasi una settimana vive con altre 30 persone. «La chiamo attraverso viber, è meglio non utilizzare whatsapp perché c’è il rischio di essere intercettati dal governo russo». Pavlo Makov, artista russo con cittadinanza ucraina e cuore in Sardegna («ho tanti amici li anche se nell’Isola sono venuto solo una volta») sta finendo di “smontare” la zona notte quando rilascia questa intervista. «Utilizziamo tavole e coperte al posto dei letti, dormire così non è proprio comodissimo ma qui siamo al sicuro. Avremmo potuto lasciare il Paese giovedì scorso, quando è scoppiato il conflitto. Chi aveva carburante a sufficienza, come noi, avrebbe potuto attraversare il confine in auto, ma io e mia moglie Marina abbiamo preferito restare per raccontare al mondo che cosa sta accadendo».

I guastatori

Racconta che Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina con 2,5 milioni di abitanti, a poco meno di 30 chilometri dal confine russo, non è ancora sotto il controllo dell’esercito russo. «Ci sono gruppi di guastatori composti da tre o quattro persone che vanno in giro con mitra e kalashnikov, ma grazie alla resistenza dei civili che si sono armati la città non è caduta sotto il controllo dell’esercito russo». Una città, comunque, «viva», la definisce. «Alcuni negozi di prima necessità sono aperti, le persone fanno la fila nelle farmacie e negli alimentari. Usciamo solo quando finisce il coprifuoco che cambia ogni giorno, ogni tanto quando possiamo andiamo a casa a recuperare altre coperte, cuscini, indumenti. Mio figlio Boris, invece, vive nel seminterrato del suo ristorante, da lì prepara i pasti che poi distribuisce ai civili che combattono in strada».

Arte e mitra

Guarda Kharkiv e racconta il conflitto, questo signore di 63 anni che mentre parla cerca di infondere ottimismo all’altra parte dell’Europa. «Sentiamo le esplosioni, le sirene che annunciano i bombardamenti ma per il momento siamo sereni e continuiamo a vivere questa guerra da civili. Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, ma certo è che se dovesse essere necessario anche io sarà pronti a prendere in mano un mitra e sparare contro il nemico. Finora la mia unica arma è sempre stata l’arte, quindi non ho idea di come si utilizzi un mitra. Ma in qualche modo si farà», dice.