«Promuoviamo lo sport, non gli affari» 

«Quando si stavano pianificando gli interventi e reperendo i fondi, senza un minimo confronto con gli uffici, una società che usufruiva del campo ha inviato una lettera ai Vigili del fuoco denunciando alcune irregolarità e pericoli all’interno della struttura, costringendo così il responsabile a chiuderla. Non è stata una scelta dell’amministrazione, ma si stava pensando a una soluzione meno dolorosa per tutti. Ognuno dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie azioni prima di puntare il dito».

«Non capisco perché affermino che si sentono tradite e sfrattate, non solo non le abbiamo mai cacciate ma abbiamo operato investendo capitali per trovare spazi alternativi. Al contrario è l’amministrazione a sentirsi tradita».

«Adesso è ora di dire la nostra verità». L’assessora allo sport Elisabetta Contini replica alle accuse che le società sportive hanno rivolto alla Giunta in merito ai costi – 65mila euro all’anno - per la gestione del centro polivalente Raffaele Piras. «L’obiettivo di questa amministrazione è promuovere lo sport prioritariamente per i quartuccesi e per chi a Quartucciu paga le tasse, non è nostro compito agevolare chi dello sport ne fa una questione economica», attacca.

Le società sportive sono sul piede di guerra: cosa non ha funzionato?

Cosa intende dire?

Avete fissato il canone di gestione a 65mila euro all’anno, non le sembrano troppi?

«Sono consapevole delle difficoltà da parte delle società sportive, soprattutto chi dello sport non ne fa una questione economica, concordo sul fatto che i costi sono per loro impegnativi ma riflettono i costi reali che l’amministrazione sopporta. Non sono stati compresi tutti, mancano gli ammortamenti di una struttura che vale circa 4 milioni di euro, che non è più quella che abbiamo ereditato a inizio mandato, ma con i lavori fatti è diventata un piccolo gioiello».

Lavori durati oltre tre anni.

«I tempi non li stabiliamo noi, quando l’impianto è stato chiuso abbiamo provveduto a reperire spazi adeguati e alternativi per accogliere le società, investendo fondi di bilancio per adeguare e realizzare spazi idonei. Tale azione è stata fatta per venire incontro non solo alle società che operavano nella struttura polivalente, ma a tutte le società che durante la pandemia necessitavano di spazi alternativi all’aperto».

Le accuse delle società sportive l’hanno ferita?

«Sono rammaricata, ho letto frasi non veritiere dai rappresentanti delle società sportive. Alcuni dei quali non comprendo a che titolo parlino, tenendo conto che non hanno ufficialmente alcun ruolo all’interno delle stesse e di conseguenza nessun rapporto con l’amministrazione».

A chi si riferisce?

«La società Sant’Elena Calcio non ha mai usufruito del campo in erba del centro polivalente, ma ha sempre usato il campo della 554 oltre al campetto di via Sardara, quindi non può essere stata sfrattata. Inoltre la squadra che milita nel campionato di Eccellenza non ha atleti di Quartucciu e per loro credo esistano questioni economiche che non hanno niente a che vedere con la promozione dello sport che spetta all’amministrazione comunale».

Lei ha proposto alle società di consorziarsi ma la loro risposta è stata negativa.

«Hanno dimenticato di aver depositato in Comune un atto con allegata una scrittura privata nella quale dichiaravano di unirsi in un'unica società consorziale entro 60 giorni. A questo documento sono seguite delle riunioni, da loro richieste. Perché il consorzio non abbia avuto un seguito e non abbiano partecipato al bando io non posso dirlo».

© Riproduzione riservata