Promozione, ora si parte 

Quarantadue squadre, oltre mille tesserati coinvolti. Domenica prossima al via il campionato di Promozione, ricco di novità. Per la prima volta si presenta suddiviso in tre gironi composti da quattordici squadre. Una decisione, quella presa dal Comitato regionale sardo, dettata dalla situazione di emergenza sanitaria. In questo modo si avranno più domeniche libere da poter destinare ad eventuali recuperi. «Sarà un campionato fantastico», dice il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni, «con società blasonate come Tempio e Tharros. L’obiettivo principale è quello di portarlo a termine». Sono state ripescate Atletico Narcao, Tempio, Ozierese 1926, Fermassenti, Samugheo, Sadali e Quartu 2000.

Il torneo è oramai alle porte. Diverse le società che hanno segnato la storia del calcio sardo come Tempio, con alle spalle tredici stagioni in Serie C2, La Palma (fino a qualche anno fa giocava in Eccellenza e ha un passato anche in C2), Tharros, Monteponi Iglesias, Calangianus, Thiesi, Porto Torres e Selargius. Insomma ci sarà da divertirsi. Moltissimi giocatori di esperienza come Piotr Branicki e Andrea Sanna della Tharros, Pierluigi Porcu del Villasimius, Tore Boi del Tonara, Claudio Pani della Sigma, Giuseppe Silvetti del Tempio e tantissimi giovani in rampa di lancia.

Girone A

La prima giornata propone subito sfide interessanti come Monteponi-Atletico Cagliari e La Palma Monte Urpinu-Andromeda. Esordio casalingo per Selargius e Villasimius rispettivamente con Gonnosfanadiga e Cortoghiana. Il Quartu 2000 fa visita al Villamassargia, indicata tra le favorite. La Sigma ospita l’Orrolese dell’ex bomber Marco Marcialis. Chiude il derby Atletico Narcao-Fermassenti. «Si annuncia un campionato molto equilibrato», dice Marcialis che con l’Orrolese ha realizzato oltre 150 reti. «Ci sono tre, quattro squadre che hanno investito per poter fare il salto. Le altre sono dello stesso livello».

Girone B