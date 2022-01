Promossi i Primavera da combattimento  

Dalle parole ai fatti. Perché Mazzarri ha sempre detto che lui, quando fa le sue scelte, guarda al lavoro sul campo e non alla carta d'identità. Una regola che in campionato lo ha convinto ad affidarsi a un 2001 come Carboni e un '99 come Bellanova, titolari inamovibili. A Reggio, poi, questa linea di pensiero è stata sublimata, anche grazie alla “moria” di giocatori, tra infortuni, acciacchi, positività al Covid e scelte tecniche, oltre all'impegno in Coppa d'Africa di Keita. Ed ecco che, nell'undici iniziale, hanno trovato posto anche lo slovacco Obert (19 anni), il greco Kourfalidis (19 anni, capitano della Primavera) e l'algherese doc Gagliano (21 anni). Nella ripresa esordio da prof per Cavuoti (18 anni), mentre Desogus (19 anni), fresco di primo contratto da professionista, aveva già vissuto la sensazione nel precedente turno di Coppa Italia contro il Cittadella. Sono rimasti a guardare, ma arriverà anche il loro momento, il portiere bosniaco Lolic, il difensore moldavo Iovu (che ha già una presenza nella sua nazionale maggiore), il corso Tramoni e il sardo-veneto Palomba.

Intanto due numeri che fotografano quanto visto al Mapei Stadium. Con quattordici assenti per motivi vari, il Cagliari è sceso in campo con una formazione che aveva un'età media di 23,7 anni, con ben cinque “millennials”. Ancora più giovane la panchina, che aveva un'età media di 21 anni, con addirittura sei giocatori sotto i 20 anni. E il ratto dei giovani Primavera è stato limitato solo dal focolaio che ha costretto diversi elementi della squadra seconda in classifica nel torneo a saltare la chiamata.

Eliminazione a parte, il Cagliari è tornato da Reggio Emilia con una certezza: i baby cresciuti nella cantera possono essere già un'assicurazione sul futuro. Nell'emergenza, Mazzarri ha buttato senza paura nella mischia una marea di giovanissimi, che hanno confermato la bontà del lavoro del settore giovanile rossoblù. Un premio più che meritato per la Primavera della coppia Conti-Agostini, seconda in classifica nel campionato di categoria, in una stagione in cui non vuole smettere di stupire.

Bravi ragazzi

Millennials d'assalto

Tutti promossi

Dalla Primavera al calcio di A non è uno scherzo. Ma i giovani rossoblù non ci hanno fatto caso. A partire da Obert: lo slovacco (già due presenze in campionato), sistemato sul centrosinistra della difesa, ha giocato con personalità, prendendo anche qualche rischio nelle uscite palla al piede. Applausi anche per Kourfalidis, anche lui già impiegato nel turno precedente: a Reggio, il greco ha messo in campo qualità e quantità e, alla fine dei suoi 74', è stato anche il rossoblù che ha tentato più conclusioni verso la porta avversaria (3). Gara da combattimento per Gagliano, che si è battuto al fianco di Pavoletti. Nella ripresa è stato il turno di altre due stelline della Primavera: Desogus ha provato a dare vivacità all'attacco, pagando la stanchezza del Cagliari nel finale. E poi l'esordio di quel Cavuoti che, in ritiro, Semplici aveva più volte citato come una delle sorprese più interessanti.

È solo Coppa Italia? Sarà, ma sempre in Coppa e in Emilia (a Parma), il 14 gennaio del 2015, fece il suo esordio tra i prof un ragazzino di neanche 18 anni: aveva il numero 18 e si chiamava Nicolò Barella. Come a dire che anche in Coppa e nelle sconfitte nascono i fiori.

