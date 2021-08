«Programmi chiari e dialogo con i 5 Stelle» 

È iniziata la campagna elettorale per le Regionali e quasi non ce ne siamo accorti. In realtà l’attuale legislatura non è neppure a metà, sembra prematuro parlare di un voto previsto nel 2024. Ma di fatto, almeno nel centrosinistra, l’intervista della scorsa settimana rilasciata da Massimo Zedda all’Unione Sarda e l’incontro di coalizione di due giorni fa a Sassari hanno aperto la riflessione in vista di quell’appuntamento. «È vero, il taglio del dibattito di sabato era un po’ quello», ammette Gianfranco Ganau, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che ha rappresentato il suo partito all’iniziativa organizzata da Democrazia solidale: «C’è ancora molta strada da fare – prosegue l’ex sindaco di Sassari – ma è stato un confronto proficuo».

Non è un po’ presto per parlare delle Regionali?

«Io credo invece che i tempi siano maturi. Non bisogna arrivare all’ultimo momento, com’è capitato altre volte, a definire il quadro di una coalizione elettorale con un forte programma di governo, e a individuare le figure che la rappresentino».

In teoria però l’incontro di Sassari doveva essere dedicato alle proposte sul Pnrr.

«Infatti è stato così. Ma le due cose sono collegate. Noi riteniamo che gli 8 miliardi che la Sardegna dovrebbe ottenere dal Recovery Fund siano solo teorici, se non si presentano progetti coerenti con le caratteristiche del Pnrr. Direi che le tematiche cruciali per il Piano di ripresa sono già una buona base per pensare alla Sardegna del futuro».

Intende dire che dal lavoro sul Pnrr può nascere il futuro programma?

«Beh, è chiaro che dobbiamo elaborare un modello di sviluppo per i prossimi anni. E questo presuppone alcune scelte: per esempio, l’industria deve avere ancora un ruolo, nell’economia sarda? Io ritengo di sì, ma purché sia rispettosa dell’ambiente. A questo si collega il tema dell’energia: non basta dire che attraverseremo una transizione verde, dobbiamo capire come accadrà. A nostro avviso la transizione non esclude l’utilizzo del gas, specie in previsione della distribuzione dell’idrogeno verde».

Quali altri temi ritiene irrinunciabili per un programma di governo dell’Isola?

«Sono tanti: il sostegno alle attività produttive e all’occupazione, la tutela dell’ambiente, la digitalizzazione dell’Isola. I trasporti, e non parlo solo di continuità territoriale: è assurdo che la Sardegna sia esclusa dall’alta velocità ferroviaria. La sanità, anche a prescindere dalla pandemia».

Un problema storico.

«Serve un modello compatibile con una realtà regionale che è diversa dalle altre. Manca una rete territoriale omogenea, per dare risposte a chi non ha bisogno di interventi per acuzie. E poi vorrei citare la difesa dei piccoli Comuni dallo spopolamento, a cui ci richiama con insistenza l’Anci; le pari opportunità, perché al di là delle enunciazioni di principio devono essere ancora create le condizioni per incrementare l’occupazione delle donne; e le politiche giovanili, dal problema dell’abbandono scolastico ai percorsi di accompagnamento al lavoro».

Il presidente dell’Anci, Emiliano Deiana, suggerisce un percorso: programma innovativo, perimetro della coalizione, scelta del candidato presidente con le primarie. Lei è d’accordo?

«In sostanza sì. Poi si vedrà se le primarie saranno necessarie o se invece si troverà già un nome condiviso da tutti».

Ritiene naturale che si cerchi un’intesa col M5S?

«Mi sembra di sì. Parto dall’esperienza in Consiglio regionale, dove facciamo un’opposizione coordinata e non ci sono grandi motivi di divisione. Poi bisogna valutare quali possano essere le forme di collaborazione: non è un’alleanza scontata, ma mi pare di poterla definire una cosa possibile».

Con quali altri soggetti dovreste dialogare?

«È necessario porci il problema del rapporto con le forze autonomiste e identitarie, oltre che col mondo del civismo, per non lasciarli isolati o al centrodestra».

Per la candidatura alla presidenza, la figura di Massimo Zedda resta in campo?

«Proprio a Sassari lui ha detto di non essere interessato a fare il timoniere ma a creare una coalizione vincente, e noi ne abbiamo preso atto. Adesso si tratta di trovare la figura migliore, ragionando senza preclusioni».

Può essere una donna?

«Senz’altro, nel centrosinistra ce ne sono tante di valore e siamo pronti a valutare tutte le disponibilità».

Nel 2019 il Pd fece un passo indietro per la leadership: adesso la rivendicherà?

«Non è assolutamente una pregiudiziale. È legittimo che il Pd avanzi una proposta, ma parlarne ora è prematuro».

Meglio puntare su una figura interna ai partiti o ricorrere nuovamente alla cosiddetta società civile?

«La politica è una cosa complicata, richiede specifiche capacità e responsabilità. Per me, coloro che hanno avuto esperienze amministrative sono, in generale, le figure che meglio possono garantirle».

