Progetto Plus, fondi in fumo 

In fumo un milione e 790 mila euro di fondi della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Pnrr per le estreme povertà e i senza dimora. Sono quelli (per ora) persi dal Comune di Nuoro, ente capofila del Plus Nuoro ma anche dell’Ats che vedeva associato il Plus Ogliastra. Nuoro aveva il compito di inviare le domande nel sistema Bdap del Ministero. Domande mai arrivate a Roma. Per il Comune è colpa di un problema della piattaforma riscontrata anche in Piani di zona di altre Regioni esclusi dai finanziamenti come Nuoro. Su 19 progetti della Missione 5 in tutta l’Isola, 18 sono stati approvati. Solo quello di Nuoro è stato rigettato. L’assessora ai Sevizi sociali di Nuoro, Fausta Moroni, è fiduciosa: «Gli uffici hanno avuto comunicazione che a luglio ci sarà una riapertura dei termini». Per ora però nulla di ufficiale con il Ministero che sottolinea le domande «non sono state trasmesse».

La comunicazione

In una nota a tutti i Comuni dei Plus Nuoro e Ogliastra la dirigente dei Servizi sociali di Nuoro, Maria Dettori, giustifica così la spinosa vicenda: «Il Plus di Nuoro ente capofila dell’Ats con il Plus Ogliastra non è presente nelle linee di investimento per via di un errore materiale nel caricamento - scrive - e, precisamente la domanda risulta validata nella piattaforma Bdpa e non trasmessa al Ministero. L’ente capofila ha provveduto tempestivamente a chiedere una sanatoria al Ministero competente e per conoscenza alla Regione e all’Anci. La segreteria della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha informato il nostro Plus che sarà possibile a breve finalizzare la procedura nella piattaforma o nell’eventualità accedendo ai nuovi finanziamenti Pon, che contemplano i servizi citati in oggetto».

Niente sanatoria

Il direttore generale del Ministero, Paolo Onelli, è chiaro: «Dalla vostra richiesta di chiarimenti si rappresenta che sulla piattaforma Bdap non risultano caricate le istanze dei progetti da voi segnalati. Le suddette istanze risulterebbero siano state solo validate ma non trasmesse». «È stato un sovraccarico della piattaforma a impedire la trasmissione - spiega la Moroni - il finanziamento riguardava 5 progetti, l’importo non è unico per il Plus di Nuoro. Contiamo nella sanatoria».