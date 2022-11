Progetto-pilota per gli studi dei detenuti 

Un modello per tutti i poli universitari penitenziari d'Italia. Il PUP dell'ateneo di Sassari produce non solo il 27,5% di laureati di tutta la popolazione detenuta in Italia ma è stato anche scelto dal ministero della Giustizia per fare da progetto-pilota nella implementazione di una infrastruttura informatica che mira a facilitare gli studi dei carcerati. «Abbiamo concluso positivamente la sperimentazione dopo un anno – ha spiegato Emanuele Farris, delegato dell'università di Sassari per il PUP- e lo abbiamo fatto testandolo anche in regime di alta sicurezza. Adesso questo modello verrà esteso agli altri poli italiani».L'infrastruttura informatica non sostituisce le lezioni e gli esami in presenza. Consente però di avviare rapidamente dei colloqui on-line su una materia o un argomento quando il detenuto lo richiede.

Stati generali

Il Polo Universitario Penitenziario di Sassari si occupa degli istituti di Nuchis-Tempio, Alghero, Bancali-Sassari e Nuoro. Ieri mattina sono stati indetti nell'aula magna dell'ateneo gli Stati Generali di una imponente infrastruttura immateriale del territorio che coinvolge l'Università di Sassari, il Provveditorato regionale amministrazione Penitenziaria e dal 2020 l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro giustizia minorile di Cagliari. Presenti non solo i vertici delle istituzioni partner ma anche gli enti finanziatori come Banco di Sardegna ed Ersu (che ad esempio supporta l'acquisto di testi universitari) e la Fondazione di Sardegna che tramite il bando “Filantropia” ha consentito negli ultimi due anni di finanziare contratti per i tutor. Il rettore Gavino Mariotti ha spiegato: «L'obiettivo è di passare da polo a sistema integrato per il Job placement dei detenuti, che hanno bisogno anche di formazione professionale. Per mantenere alto il livello e migliorarlo ancora servono risorse istituzionali. Abbiamo chiesto il partenariato alla Regione, chiediamo non solo risorse economiche ma anche umane. Servono ad esempio dei tutor specifici sulle materie».

Nuove iniziative

Intanto stanno per decollare altre iniziative, come l'apertura di uno sportello di segreteria riservato al Polo universitario penitenziario, la realizzazione di un laboratorio teatrale con gli studenti della Casa di reclusione di Tempio e l'accordo di collaborazione con la Diocesi di Alghero-Bosa. Il rettore Mariotti ha affermato: «L'Università non è solo fornire sapere o fare ricerca, ma anche occuparsi delle categorie svantaggiate e aiutare gli studenti, tutti gli studenti all'inserimento nel mondo del lavoro secondo le richieste del territorio».