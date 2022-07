Progetto milionario per lo sport 

Andrà in appalto l’ambiziosa idea del Comune di Guspini per potenziare impianti e strutture sportive. Si tratta del progetto di sviluppo territoriale “Dal mare verso l’interno: itinerari del Terralbese e Linas” per il secondo lotto di lavori. Nel primo lotto, in corso d’opera, si stanno adeguando altre parti della dotazione impiantistica sportiva comunale, come la pista di atletica. Le tempistiche del secondo lotto non dipendono direttamente dal Comune di Guspini che deve adeguarsi alle procedure portate avanti dal Municipio di Terralba, capofila del progetto. «Noi stiamo spingendo, attraverso numerosi solleciti. Il nostro progetto è indipendente dagli altri, con la speranza di poter avviare l’appalto entro la fine dell’anno e mettere gli impianti a disposizione di società sportive e cittadini», dice l’assessore allo Sport Marcello Fanari.

Le cifre

Gli impianti che usufruiranno di 1 milione e 36mila euro di fondi regionali sono: il complesso sportivo di Serra Murdegu, che comprende stadio, palazzetti, ciclodromo e area alberata e quello nei giardini pubblici di via Marconi. Nello stadio è prevista, oltre alle manutenzioni, anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna con la costruzione di torri-faro per l’utilizzo in notturna, per un complessivo di circa 310mila euro.

Nel pacchetto di interventi anche l’adeguamento alla normativa Coni, per una somma di quasi 141mila euro, del ciclodromo che si trova tra le tribune dello stadio e la Statale 126. Il progetto prevede un percorso lungo oltre mezzo chilometro, avente un rettilineo di almeno 200 metri e 150 metri tra l’ultima curva e l’arrivo.

Lavori per 66mila euro nel palazzetto n.1 (interventi all’intonaco esterno, al manto di copertura, riparazione danni dovuti ad infiltrazioni) e per 11mila euro al palazzetto n.2 (danni da infiltrazioni, impermeabilizzazione solaio servizi igienici). In entrambi i palazzetti ci sarà l’adeguamento alla normativa degli impianti elettrici per 48mila euro e antincendio per 94mila euro. «Vogliamo cominciare presto i lavori», è la speranza dell’assessore. Intanto, nel palazzetto numero 2 si tracciano i nuovi campi per le discipline basket e calcetto.