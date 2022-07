Progetto Fiera cavalli torna in sella 

Il progetto battezzato dalla Camera di commercio “Fiera cavalli” dato per morto e sepolto sotto lenzuolate di carte bollate, riemerge. «Non è dimenticato e tanto meno perso. La vicenda per una serie di questioni legate ai cambi alla guida dell’amministrazione comunale di Santa Giusta e all’accorpamento della Camera di Oristano con quella di Cagliar, era solo stand by in attesa della ricomposizione degli organi statutari e amministrativi. Ora è il momento di riparlane e trovare una soluzione che consenta di rimettere in pista il progetto aggiornato. Al centro ci sarà il cavallo e attorno tutta una serie di servizi modulari di forte attrazione non solo per Oristano e la sua provincia per tutta l’Isola», conferma Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano che quel progetto ha visto nascere e al quale ancora crede fortemente.

L’accordo

Il 5 ottobre 2007 la Camera di commercio firma un accordo di programma con il Comune di Santa Giusta che prevede la vendita da parte di quella amministrazione di un’area di 26.300 metri quadrati per la creazione di un centro direzionale compresa “Fiera cavalli” la manifestazione che la Camera curava già da anni a Oristano. Il 17 dicembre dello stesso anno viene firmato l’atto di compravendita del terreno per un prezzo di 1.446.500 euro pagato a saldo dalla Camera che nel 2010 presenta la domanda di concessione edilizia. Il Comune dà l’ok il 28 giugno 2012. La Camera il 28 febbraio 2014 chiede giustizia al Tar che accoglie la risoluzione dell’accordo di programma “per impossibilità sopravvenuta, derivante dall’impossibilità di eseguire le prestazioni contenute nell’accordo”. Il Comune rientra in possesso del terreno e in contropartita la Camera chiede la restituzione di due milioni di euro pari al prezzo pagato per l’acquisto e le opere effettuate. La causa si sposta alla Sezione civile del Tribunale ma non vengono abbandonate le strade del dialogo.

Comune e Camera

«Credo sia la cosa migliore che si possa fare. Intanto perché quel terreno ai bordi della 131 lungo la provinciale per Arborea si presta benissimo al Centro per il cavallo. Oltre a un centro servizi per l’agroalimentare, mostre e fiere aperto a tutta l’Isola. Sono convinto che sia la strada giusta». Il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu: “L’interesse è comune, non conosco gli sviluppi giudiziari anche perché sono interessato di più alla crescita del territorio e l’iniziativa della Camera è importante».