Progetti fermi al palo e i soldi in cassa 

Qua su sei progetti ne è andato a buon fine solo uno: e cioè il taglio della retta mensile dell’asilo nido. Gli altri sono in fase di partenza. Il primo cittadino Andrea Santucciu: «Siamo a rilento per la mole di lavoro che i nostri tecnici devono affrontare».

Arborea Il Comune di Arborea che per sette progetti ha ottenuto un milione e 800 mila euro, per ora è il primo della classe. É l’unico, infatti, ad aver concluso due opere: la realizzazione del parco inclusivo e il rifacimento del bocciodromo. Altri tre progetti però sono stati già approvati: gli operai entreranno in azione tra poco. «Inutile negare che le difficoltà ci sono per la tanta burocrazia richiesta – ha spiegato la sindaca Manuela Pintus -, è vero però che da noi c’è un ingegnere che lavora sodo».

Enormi ritardi e pochissime inaugurazioni con il taglio del nastro. Il bilancio della Programmazione territoriale per un totale di circa 10 milioni di euro finanziati dalla Regione due anni fa, è disastroso. Dei 27 progetti previsti nei cinque Comuni del Terralbese solo tre sono stati portati a termine. Alcuni sono ai nastri di partenza. Ma qualcuno è persino ancora solo sulla carta. Intanto la Regione tende la mano. Per evitare di far perdere alle amministrazioni una cascata di soldi la Giunta ha deciso di dare tempo fino al 31 dicembre 2022.

Arborea

Marrubiu

San Nicolò d’Arcidano

Nessun taglio del nastro nemmeno ad Arcidano. Il Comune grazie ad un finanziamento complessivo di un milione e 600 mila euro deve portare a termine quattro progetti entro il 2022 . «Sono tutti complessi e articolarti – spiega il sindaco Davide Fanari -. Ci stiamo comunque lavorando. Purtroppo la pandemia ha rallentato anche la Programmazione territoriale».

Uras

A Uras sono solo due le opere che il Comune deve mettere in piedi: la realizzazione di un centro diurno per un totale di 450 mila euro e il rifacimento degli impianti sportivi. Quest’ultimo intervento sarà possibile grazie invece a 550 mila euro. «Per ora abbiamo affidato la progettazione – spiega la sindaca Anna Maria Dore -. Siamo a rilento per la mancanza di personale all’interno dell’Ufficio tecnico. Sono opere importanti che richiedono tempo».

Terralba

Bocciato anche il Comune di Terralba che grazie a poco meno di 4 milioni di euro deve realizzazione tanti progetti rivolti alla comunità e non solo. Per ripulire il fondale di Marceddì e per la messa in sicurezza dei pontili e delle passerelle sono disponibili 850 mila euro. Altri 150 mila serviranno invece per la realizzazione di diversi percorsi naturalistici. Un milione di euro è destinato alla casa anziani di via Mossa per una ristrutturazione generale. Un altro milione di euro sarà utilizzato invece per rendere più funzionale il centro di aggregazione sociale. Altri 950 mila euro serviranno per ristrutturare il centro sportivo. «Gli interventi sono tutti in fase di programmazione avanzata – spiega invece l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Grussu -. A mio avviso invece non siamo a rilento. La tempistica dipende dalla complessività dell’opera».

