Progetti bocciati e taglio dei fondi 

Il procedimento lungo quattro anni, finalizzato all’approvazione nell’ambito del “Patto territoriale dell’Unione Terre del Campidano” richiede ulteriori correzioni al testo dell’accordo fra la Regione e i Comuni interessati: San Gavino, Pabillonis, Sardara, Serramanna, Serrenti e Samassi. L’ennesima sforbiciata all’idea iniziale di circa 10 interventi, passa da un importo di quasi 18 milioni di euro a 14 milioni nel 2018 ed ora a poco più di dieci. Tutto da rifare? Non sembra: i sindaci sono fiduciosi. «L’obiettivo è chiudere la programmazione 2014-2020, per non perdere il treno 2021-2027», dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Roberto Montisci.

Fondi tagliati

La modifica al Patto risale all’ultimo incontro a Cagliari, in via Cesare Battisti, dove i funzionari del Centro regionale di programmazione, hanno evidenziato che «alcuni interventi su edifici pubblici non hanno rapporti con le altre opere», ricordando che «i finanziamenti sono vincolati allo sviluppo del territorio, nell’ottica di una valenza sovracomunale, libera da sovrapposizioni, ripetizioni e possibilità di cedere la gestione a imprese o società». Tagliate dunque le schede progettuali su beni privati, come il piazzale a Serrenti di Santa Vitalia di proprietà della Curia, quelle su singoli immobili ad uso locale, il caso del Centro anziani di Sardara, cittadina che ottiene invece un milione e mezzo per il Parco termale e l’illuminazione del castello.

Energia rinnovabile

Promosso a pieni voti Serrenti che punta alla realizzazione di un centro di alta formazione sull’energia rinnovabile. «Dopo i risultati in termini di efficienza energetica grazie alle microreti, l’impegno è proseguire su iniziative che abbattono i costi in bolletta, il nostro futuro, fatto di sostenibilità e salvaguardia ambientale», dice il sindaco, Leo Talloru.

La terra cruda

L’attenzione si è concentrata sul progetto di due milioni e 400 mila euro di Samassi: “Centro di documentazione diffuso del Mediterraneo”, sui temi della terra cruda nei locali di Casa Onnis. A sciogliere dubbi e perplessità sulla bontà dell’intervento a livello territoriale ed europeo, è stato il sindaco, Enrico Pusceddu: «Da oltre vent’anni lavoriamo per conservare le costruzioni in ladiri. I turisti che visitano i nostri paesi devono trovare interesse diffusi sul territorio, diversamente sarà un tocca e figgi. Importante dunque che tutte le case in terra cruda - che si trovano nei sei Comuni - entrino nel circuito turistico delle Terre del Campidano. Finora ha funzionato. La testimonianza arriva dagli interessi e apprezzamenti degli ospiti, oltre allo studio da parte delle Università». Ed è per questo che il milione e 600 mila euro da spendere sull’edificio Su Deganu di Pabillonis ha ottenuto il benestare. Soddisfatto il primo cittadino, Riccardo Sanna: «Al centro del paese, con un cortile di due mila metri, ci sarà un polo culturale, custode della memoria storica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

10

Milioni

di euro a disposizione per 10 interventi previsti nel “Patto territoriale dell’Unione Terre del Campidano”

6

Comuni

fanno parte del Patto: San Gavino, Pabillonis, Sardara, Serramanna, Serrenti e Samassi