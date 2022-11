Professione farma-influencer 

Durante la pandemia ha capito che se voleva salvare la sua parafarmacia i clienti doveva andare a prenderseli casa per casa, utilizzando i social network. Così Stefania Melis, 45 anni, di Sarroch, ha cominciato a dispensare consigli su Tik Tok, pubblicando ogni giorno dei video della durata massima di 12 secondi. Oggi la sua pagina “pillole di salute” sulla piattaforma che attira soprattutto i giovanissimi conta 175mila follower, e Melis lo scorso marzo è sbarcata pure su Instagram, dove a seguirla sono già in 102mila.

Per organizzare il lavoro della sua parafarmacia di Pula e l’attività di “farmainfluencer” ha dovuto assumere una dipendente, in modo da avere la sera libera per lavorare sui social e comunicare con le persone che, dopo essere state in vacanza a Pula, chiedono i suoi consigli anche da Spagna, Germania e Svizzera.

Consigli e balletti

Stefania Melis, che visti i risultati ha ottenuto un contratto da influencer dalle piattaforme social e ha dovuto affidarsi pure a un manager per curare i propri interessi, spiega come la sua vita sia cambiata dopo la pandemia: «Durante la primavera del 2020, quando di casa non usciva nessuno a causa del lockdown, ho pensato fosse giunto il momento di reinventare il mio lavoro. A Pula sono presenti due farmacie e cinque parafarmacie, che d’estate diventano sei. Per non chiudere ho dovuto diversificare la mia offerta: sono un’esperta di fitoterapia, e ogni giorno attraverso un video, tra una risata e un balletto, metto a disposizione le mie competenze e spiego come i rimedi naturali talvolta possano aiutare a superare certi problemi».

Sia chiaro, ci sono situazioni in cui è necessario chiedere un consulto medico. «Integratori e rimedi naturali possono aiutare – dice l’influencer – ma quando mi trovo di fronte a qualcuno che mi spiega in privato di avere un problema serio lo indirizzo subito da uno specialista. Ricevo quotidianamente tantissimi apprezzamenti, al punto che faccio fatica a rispondere a tutte le persone che mi scrivono, e tra i miei follower ci sono anche tanti medici che apprezzano il mio approccio e la passione che metto in quello che faccio».