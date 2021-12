Nel sepolcro devastato era stata inumata Lucia Pittau, una donna del paese deceduta nel 1983 all’età di ottantuno anni, ricordata ancora da tanti come una donna buona e gentile. Secondo una delle ipotesi più attendibili, alcuni persone potrebbero essersi introdotte nel cimitero scavalcando il cancello d’accesso ai mezzi di servizio, prendendo di mira la tomba in cemento poco distante. L’obiettivo degli autori del blitz notturno è stato certamente casuale, probabilmente la tomba è stata scelta perché si trova a pochi metri dal cancello, posizione ideale in caso di una fuga rapida.

Sconcerto a Siliqua: nel cimitero è stata profanata la tomba di una donna deceduta trentanove anni fa. Il fatto gravissimo è avvenuto durante la notte della vigilia di Natale, ma è stato scoperto solo la mattina del giorno di Santo Stefano. Ad accorgersi dell’accaduto, sono stati alcuni cittadini che si sono recati in cimitero per trovare i loro cari defunti.

La sepoltura

Raid vandalico o blitz di pseudo-satanisti? Nessuna pista è esclusa. Resta l’episodio inquietante.

Il raid

L’azione è stata compiuta quasi certamente da più persone, muniti di piccone, che dopo aver spaccato la struttura in cemento, hanno estratto la bara. Dal coperchio di legno hanno asportato la croce di metallo, mentre, il rivestimento sottostante di zinco è stato aperto in due punti, rivelando la salma. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato trafugato anche un rosario, che pare mancante. Poi la bara è stata riposta maldestramente all’interno del loculo, forse per nascondere il misfatto e far pensare a un cedimento naturale.

L’ispezione

Un tentativo che non ha ingannato i carabinieri e i tecnici del Comune che, durante l’ispezione hanno scoperto una storia ben diversa. Per l’esatta ricostruzione dei fatti, bisognerà attendere il risultato delle indagini dei carabinieri della stazione del paese. Nella mattinata di ieri, alla presenza di alcuni familiari, della sindaca e amministratori comunali, sono giunti anche i tecnici dell’Asl per esaminare la salma, per l’esito si dovrà attendere.

Le reazioni

«Ero affezionatissimo a mia nonna Lucia, per me era come una madre», dichiara Sandro Mancosu durante il sopralluogo di ieri. Presente anche il parroco, don Davide Cannella, intervenuto con una preghiera e la benedizione della salma, prima della nuova tumulazione.

«Un gesto gravissimo che ha scosso l’intera comunità, siamo vicini ai familiari della signora Lucia – dichiara la sindaca Francesca Atzori - Sono molto preoccupata per l’accaduto, non ricordo episodi simili nel paese, installeremo le telecamere anche all’interno del cimitero».

