Prof precari beffati: «Vinto un concorso  ma non ci assumono» 

A pochi giorni dall’inizio delle lezioni nella scuola regna il caos. Tra insegnanti non vaccinati, mancanza di protocolli di sicurezza per contrastare il Covid-19, ci sono anche i docenti che, sei mesi fa, hanno partecipato al concorso straordinario per la classe di insegnamento A018, che raggruppa Filosofia e Scienze umane e per la quale nell’Isola sono state destinate 11 cattedre che, oggi, rischiano di restare scoperte da chi ha vinto il concorso, perché non è stata ancora pubblicata la graduatoria di merito.

Lavoro a rischio

«Siamo in una situazione kafkiana – incalza Laura Canu, insegnante di Alghero – ieri abbiamo scoperto che la commissione ha stilato la graduatoria lo scorso 4 agosto, ma l’ufficio scolastico regionale per il Lazio non l’ha pubblicata, mettendo così a rischio il nostro posto di lavoro. Purtroppo sono diverse le classi di concorso che non sono state ancora pubblicate. Per noi dalla Sardegna in quel periodo è stato complicato, oltre che costoso, raggiungere la Penisola».

La lunga odissea

Sbarcati a febbraio nel Lazio, insieme ai colleghi della Toscana, in piena zona arancione, l’odissea dei docenti sardi, costretti a spostarsi per raggiungere le sedi assegnate per lo svolgimento delle prove, non è terminata e sembra che il peggio debba ancora arrivare. «Se la graduatoria non viene pubblicata noi rischiamo di vederci soffiare il ruolo da chi è iscritto in prima fascia e non ha sostenuto il concorso oppure è stato bocciato – sottolinea Teresa Tanchis, insegnante nella provincia di Sassari – abbiamo una graduatoria parziale, che non ha alcun valore e noi, vincitrici di concorso, rischiamo in questo modo di non avere i nostri diritti sulle precedenze di graduatoria».

Accorpamenti

Quantificare quanti in Sardegna abbiano vinto il concorso, avendo accorpato i docenti di Toscana e Lazio, è impossibile. Lo scorso 19 luglio l’ufficio ha pubblicato gli esiti della prova scritta. L’hanno passata in 89 tra tutte e tre le regioni: difficilissimo a oggi sapere quanti per ciascuna regione. «I colleghi che hanno sostenuto le prove per le rispettive classi di concorso nell’Isola, già da settimane, sono stati immessi in ruolo e conoscono la sede in cui dal primo settembre prenderanno servizio. In provincia di Sassari, per la nostra classe, invece, siamo in due a essere state rispedite in seconda fascia col rischio di stare fuori dai giochi», spiega Canu.

Occasione persa?

Il rischio è dunque quello di perdere un’occasione importante come il passaggio da insegnante precario a quello di ruolo o comunque sembra venga negata anche la possibilità di insegnare per un anno intero. «Non si capisce perché ci sia questo ritardo da parte dell’Usr Lazio che ha gestito l’intera proceduta e che con questa negligenza ci impedisce anche di avere la supplenza annuale nella materia – precisa Laura Longo insegnante di Cagliari – abbiamo aspettato mesi per sapere di aver superato lo scritto. Oggi sappiamo di essere in prima fascia, ma con l’angoscia di essere depennati perché ufficialmente la graduatoria non esiste».

Per le insegnanti sarde dunque «è intollerabile un’ingiustizia simile quando in gioco ci sono posti di lavoro a tempo indeterminato e i sacrifici di una vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA