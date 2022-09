Prof e alunni insieme contro il bullismo 

Gli occhi pieni di curiosità e interesse, ma anche molta attenzione per i temi trattati durante l'incontro. Il Palazzo Civico ieri ha accolto una delegazione di poco più di 50 alunni e docenti del progetto Erasmus+ "You have no right to bully me", contro bullismo e cyberbullismo: 40 giovani fra 13 e 18 anni, di cui 20 del liceo classico Dettori e altrettanti provenienti da Macedonia del Nord, Polonia, Romania e Turchia accolti - assieme ai loro insegnanti - dalle famiglie degli stessi ragazzi e ragazze ospitati, a loro volta, nelle precedenti tre tappe del progetto (quella in Turchia si terrà a marzo).

A riceverli il sindaco Paolo Truzzu, che ha anche fatto da guida turistica nelle varie stanze del palazzo: «Mi piace sempre dire, a chi arriva a Cagliari, di doverla gustare oltre che visitare. Benvenuti nella città più bella del mondo», ha detto introducendo l'incontro in Aula consiliare.

Lo scambio

Il progetto di mobilità internazionale Erasmus+ è cominciato quasi tre anni fa, ma complice la pandemia all'inizio si è svolto solo online. Un anno fa è cominciata la parte della mobilità, prima per i docenti e poi da aprile anche per i ragazzi, ospitati in Polonia (scuola capofila), Macedonia del Nord e Romania in attesa della tappa turca. Da domenica scorsa, e sino a sabato, gli adolescenti dei quattro stati partecipanti sono a Cagliari, con attività non solo scolastiche e visite in diversi luoghi della città e dell'Isola. Il tutto con un tema centrale: la lotta a bullismo e cyberbullismo. «È uno dei fenomeni più rilevanti del momento per le giovani generazioni, un problema globale che possiamo affrontare solo tutti assieme», afferma Monica Ruggiu, dirigente scolastico del Dettori. «Il bullismo è un tema attuale ma in realtà sottovalutato a lungo: ora va affrontato con una rete, assieme a istituzioni come la scuola», ha aggiunto l'assessore comunale alle politiche sociali, benessere e famiglia Viviana Lantini. «Nel bullismo vedo due vittime: chi lo subisce e chi lo fa. L'azione migliore è prevenire, e noi lo facciamo localmente intervenendo nei quartieri».

Il valore