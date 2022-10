Prodezza da bravo Ragatzu 

Tra il derby di Sassari e la gara col Gubbio, quella dell’Olbia sarà una settimana di grande lavoro. Anche e soprattutto mentale. “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”, per usare citazioni colte, dovrà essere il motto della squadra di Roberto Occhiuzzi.

(Ri)Partenza

Che strappa alla Torres un punto insperato grazie alla prodezza del solito Ragatzu, autore del pareggio dei bianchi al 95’ e della terza marcatura personale, e mette ora nel mirino la capolista del girone B, attesa al “Nespoli” sabato. Nella consapevolezza che l’1-1 festeggiato domenica al “Vanni Sanna”, proprio sotto la curva olbiese dopo tre sconfitte di fila, vale più come punto di (ri)partenza che come punto classifica. Il penultimo posto a quota 7 dopo la 10ª giornata di Serie C è ben lontano dall’avvio di campionato che aveva in mente la società, né è in linea con l’obiettivo dichiarato dei playoff. Le parole del presidente Marino nella settimana che portava al derby («In ogni campionato si attraversano momenti in cui punti non arrivano, a noi sta succedendo in avvio di stagione e in linea di principio era anche preventivabile dal momento che abbiamo rinnovato lo staff e parte della rosa») sono condivisibili. Ma fino a un certo punto.

La crisi continua

Dopo undici gare ufficiali, Coppa Italia compresa, l’Olbia non ha ancora un’identità di gioco. Ed è a questo punto che le prestazioni, più che i risultati, rischiano di essere casuali, con tutto quel che ne consegue. Ed è a questo punto che casca l’allenatore e quei giocatori che non starebbero rendendo secondo le aspettative, sebbene le numerose defezioni, otto domenica tra squalifiche, leggi Bellodi, che salterà pure Gubbio e Imolese (salvo ricorso), e infortuni, vedi Brignani, Zanchetta, Minala, Babbi, Nanni, Secci e Palesi, la maggior parte dei quali di natura muscolare (forse il sintetico di Tanca Ludos non aiuta), non agevolino il lavoro a Occhiuzzi. A maggior ragione se, al di là della carenza di soluzioni, anche a gara in corso, Bellodi, Brignani, Minala e Nanni sarebbero titolari. A Sassari Occhiuzzi s’è dovuto reinventare l’undici, altro handicap, la discontinuità negli interpreti, nella ricerca dell’identità di squadra, e il risultato s’è visto sul piano del gioco e delle occasioni da gol. Dove ha dominato la Torres.