Processo Sept, assolto Cappellacci 

Condanna ridotta da nove a sette anni e mezzo di reclusione per l’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, ma anche una raffica di assoluzioni nel processo d’appello per il crac della Sept Italia, la società che produceva vernici fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro. Assolto dall’accusa di bancarotta perché il fatto non sussiste l’ex governatore Ugo Cappellacci, così come l’avvocato Dionigi Scano, entrambi condannati in primo grado a 2 anni e mezzo. Cadute anche tutte le accuse nei confronti di Luigi e Maria Simeone (4 anni in primo grado), Stefano Fercia (due anni) e sono state dichiarate prescritte le contestazioni per Elisabetta Morello, Oscar Gibellini, Antonello Melis e Riccardo Pissard (condannati nel primo processo ad un anno). Tutti erano finiti nei guai in qualtià di amministratori della società.

Condanna ridotta

La sentenza di secondo grado ha dunque riformato in maniera importante quella del Tribunale, ma nonostante diverse assoluzioni l’ex numero uno della Sept si è visto confermare quasi metà delle contestazioni, tra queste alcune di bancarotta fraudolenta che hanno pesato enormemente sul conteggio finale della pena. Eppure, nel dispositivo, l’ex sindaco di Carloforte, arrestato nell’ottobre 2012 e tornato in libertà dopo 10 mesi di custodia cautelare in carcere e altri cinque di domiciliari, si è visto assolvere in appello – assieme ad altri imputati – dalla bancarotta per distrazione dell’obbligazione Zero Coupon Bond, così come da quella per dissipazione per l’acquisto dell’azienda Simeone Srl e per l’acquisto della società Tabarka. Entrambe perché il fatto non sussiste. E con la stessa motivazione è caduta anche l’accusa di aver distratto fondi dalla Sept per pagare gli stupendi ad una dipendente della società che poi, invece, avrebbe lavorato come colf nell’abitazione privata dell’allora sindaco. Assolto anche da ipotesi di bancarotta per l’acquisto di un immobile per realizzare un supermercato e per la distrazione di automezzi dell’azienda fallita.

Le reazioni

Per il resto all’ex manager della Sept sono state confermate le ipotesi di bancarotta fraudolenta per il trasferimento di fondi a favore Marma, un’altra sua società, e varie altre accuse formulate al termine dell’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia. Confermata anche la provvisionale da un milione di euro alla Provincia del Sud Sardegna, parte civile con l’avvocato Alessandro Corrias. «Ritengo che questa sentenza sia un passaggio importante», spiega l’avvocato Giovanni Manca, difensore di Simeone, «perché pronuncia l’assoluzione pieno del mio assistito, con riferimento a molte imputazioni che avevano ricevuto grande rilevanza mediatica nel primo processo. Riteniamo di poter dimostrare in Cassazione l’innocenza integrale di Marco Simeone». Soddisfatti anche l’avvocato Guido Manca Bitti (Cappellacci) e Massimiliano Ravenna (Scano) che ha commentato: «Il merito è del professor Luigi Concas che ha scritto l’appello». Su Facebook, invece, un lungo post di ringraziamento dell’ex governatore Cappellacci: «Oggi questo inferno è finito: sono stato assolto».