Processo Igea, prescritte le accuse di voto di scambio 

Alla fine del maxi-processo le sentenze riguarderanno solo i presunti casi di peculato e gli altri reati più gravi. Escono di scena dal maxi-processo, perché ormai prescritte, le contestazioni di voto di scambio, truffa e le altre imputazioni minori che il pubblico ministero Marco Cocco aveva ipotizzato al termine deall’inchiesta sullo scandalo Igea, la società in house della Regione che si occupa di bonifiche e messa in sicurezza dei siti minerari dismessi. Tra i 62 imputati spiccano il leader dell'Udc Giorgio Oppi, l’ex presidente di Igea Giovanni Battista Zurru e l’ex sindacalista Marco Tuveri. Sia per Giorgio Oppi che per il nipote Enrico Oppi risulta prescritta un’imputazione di voto di scambio risalente alla primavera 2013. L’attuale consigliere regionale regionale resta sotto processo per peculato. Il fascicolo d’indagine del pm Marco Cocco era stato aperto nel 2012: secondo l'accusa gli appalti venivano truccati e si davano contratti a termine o lavori urgenti in cambio di voti.

Le prescrizioni

Già dunque dichiarati prescritti i reati minori: per Marco Zanda cadono due ipotesi di truffa, la turbata libertà del procedimento e una contestazione di voto di scambio, per Cadau Valeria una truffa, per Marino Vargiu una truffa e un voto di scambio, per Marco Tuveri una truffa, due turbate libertà degli incanti, un abuso d’ufficio e un voto di scambio. Già prescritti per Giovanni Battista Zurru due presunte turbate libertà del procedimento e un voto di scambio, mentre una turbativa è caduta anche per Antonio Giovanni Ghironi e due per Renato Madeddu. Stessa contestazione cassata anche per Giulio Buccoli e Maurizio Prias, mentre Daniela Tidu non verrà giudicata per un voto di scambio e per un ipotesi di abuso d’ufficio. Oltre che per Giorgio ed Enrico Oppi il reato contestato di voto di scambio è prescritto anche per Gian Marco Eltrudis, Andrea Silvestro, Tania e Riccardo Putzolu, Umberto Gian Luca Giganti, Roberto Sanna, Antonio Desogus, Agostino Tolu, Antonio e Valentino Tuveri. Visti gli anni trascorsi cade l’ipotesi di corruzione elettorale anche per Alfonso Peddis, Claudio Melis, Fausto Melis, Mauro Caria, Martin Cuccuru, Alessio Carta, Salvatore Priola, Paolo Muscas, Francesco e Gianfranco Stocchino, Maria Angela Ladu, Adriano e Ivan Concas, Luigi Gino Ladu, Anna Maria Fadda, Fabrizio Cuccuru, Salvatore Atzei, Antonio Cappai, Vittoria Oggano, Giuseppe Farci, Elia Antonio Floris, Cugurra Gianpaolo e Matteo Giacomo Galzerino. Stessa imputazione, ma per altri fatti, dichiarata prescritta anche per Marco Puddu e Giovanni Scalas.

La prossima udienza

Il processo davanti al collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna proseguirà il 7 dicembre per le imputazioni più gravi, in particolare i casi di peculato, che coinvolgono i nomi più noti finiti nell’inchiesta. Nel giro di qualche settimana, secondo i calcoli di tribunale e avvocati, dovrebbero essere dichiarate prescritte altre imputazioni. Per il momento nessun imputato ha rinunciato alla prescrizione.