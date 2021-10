“Pro tie”: il reggae parla sardo Il gran ritorno dei Train To Roots 

«Quando Simone ce l’ha portato siamo rimasti colpiti dal testo. Insieme abbiamo creato la melodia. Lavoriamo sempre in gruppo, e ognuno porta il suo contributo. Il tema di questo brano è particolarmente importante. Non tutti siamo genitori, ma siamo stati tutti figli, e abbiamo pensato solo che volevamo condividere questo sentimento».

Come avete scelto questo brano come singolo?

Per questa canzone alla formazione si aggiungono anche Lee Van Beatz alla batteria e Golden Pipes ai fiati. «L’idea parte da Simone Pireddu detto Bujumannu, il nostro cantante», spiega Antonio Leardi, nome d’arte Papa’Ntò, tastierista e producer. «I suoi genitori avevano un periodo di difficoltà dovuto alla salute, e lui ha deciso di scrivere una canzone, senza concentrarsi però sulla loro condizione, ma piuttosto su quella sua, di figlio. Per fortuna ora loro si sono ripresi».

Tutta la forza e la passione del reggae made in Sardegna. È il ritorno dei Train To Roots con un singolo che parla del legame con i genitori. “Pro tie” (“Per te”), titolo della canzone in sardo campidanese come la maggior parte dei testi della band, racconta il desiderio di essere un sostegno per chi ci ha dato la vita. È già online anche il video musicale, diretto da Sara Arango Ochoa, e girato tra le spiagge di Li Feruli e Tinnari a Trinità d’Agultu.

“Pro tie” segna il ritorno dopo due anni.

«Non sono stati due anni “persi”, ma spesi a studiare, e preparare tante canzoni. Ci siamo anche tempo per noi stessi, seguendo un cammino che ci ha portato a cambiare, a tornare al reggae più puro».

Cos’è il reggae per voi?

«Diciassette anni fa, quando abbiamo cominciato, avremmo parlato di un fulmine al ciel sereno. Nel senso che io e gli altri ragazzi ascoltavamo tutti tutt’altro e una volta sentito per la prima volta questo genere, le nostre vite sono cambiate. Prima di tutto per la sua musica trascinante, poi per la profondità dei suoi testi: parlavano di fede religiosa, come nel Rastafarianesimo, di amore, di pace, di giustizia. Abbiamo fatto un percorso sperimentando tutte le sue varianti, per ritrovarci ora alle sue sonorità più primitive».

Da sempre impegnati a portare avanti le rivendicazioni sociali, canterete anche della situazione attuale?

«Sicuramente vogliamo farlo, presto saremo di nuovo in studio alla Roble Factory, la stessa società che ha prodotto il nostro ultimo video musicale e che sta aprendo una factory ad Alghero con uno studio professionale. Se c’è una cosa che ci ha colpito negli ultimi mesi è quanto la situazione ha fatto sorgere nelle persone reazioni piuttosto diverse, se non opposte tra loro».

Il prossimo sogno?

«Continueremo fino alla prossima primavera a comporre nuove canzoni, nella speranza che sia possibile tornare in grandi concerti, e partire per un grande tour in giro per l’Europa».

