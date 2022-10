Pro Loco, il segretario si dimette 

«Mi dimetto, non posso lavorare così»: parole di Davide Sardu, segretario della Pro Loco di Gonnosfanadiga che rimette l’incarico. Perché questa scelta, soprattutto in un momento importante per il paese, dove per tradizione a novembre si celebra la Sagra delle olive? «Ci sono rotture all’interno del direttivo e con gli amministratori», spiega Sardu: «Purtroppo, durante l’ultima riunione della Pro Loco con gli amministratori, questi ultimi hanno preso una posizione netta nei confronti dell’associazione di promozione turistica, dicendo che non si fidano di noi. Come si può pensare di collaborare con amministratori che non si fidano di chi dovrebbe gestire eventi, sagre e promozione del paese?»

I motivi della scelta

Dal racconto del segretario, che ancora non ha presentato ufficialmente le dimissioni, a fargli prendere in maniera definitiva la decisione di dimettersi dalla carica di segretario nel direttivo della Pro Loco sarebbe stato «l’atteggiamento degli amministratori nei confronti del direttivo. Ci sono sempre state delle idee diverse tra noi e loro – rivela Sardu – ma non si era mai arrivati a una perdita di fiducia. Quando ci hanno comunicato questo pensiero ho capito che i rapporti non sarebbero stati recuperabili, la fiducia è alla base di tutto».

Quella che il presidente ha vissuto come frattura con gli amministratori municipali sarebbe però il secondo motivo delle sue dimissioni: «C’erano già problemi all’interno del direttivo della Pro Loco. Non condividiamo tutti le stesse idee e questo ci porta a delle fratture interne che inevitabilmente rovinano l’atmosfera e il lavoro del gruppo. Se mi sono candidato, dopo cinque anni da assessore, non è per hobby, visto che tra lavoro e famiglia il tempo è sempre poco. L’ho fatto perché amo il mio paese, credo nelle potenzialità di Gonnos e dei suoi abitanti. Nel mio piccolo, volevo fare qualcosa affinché i giovani non scappassero, i bambini non crescessero con l’idea di andare via e gli anziani si sentissero meno soli ma a quanto pare non è stato possibile».

Dissidi e discussioni