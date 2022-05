«Pro Loco addio, largo ai giovani» 

La vita è fatta anche di cammini che si interrompono. Di strade che arrivano alla fine, dopo un lungo percorso in cui hai dato tutto. Perché a un certo punto arriva il momento di lasciare spazio ad altri.

Ecco perché, arrivato alla soglia degli 82 anni, il presidente della Pro Loco Efisio Protto, ha deciso di non ricandidarsi alla guida dell’associazione turistica che per quasi quattro lustri è stata per lui una seconda famiglia. Con un po’ di tristezza ma con la consapevolezza «di avere fatto tutto quello che c’era da fare per non far disperdere le tradizioni della città. Adesso è giusto dare spazio ai giovani, dobbiamo credere nel turismo perché è una grande opportunità di crescita per la città».

Se lo ricorda quando è iniziato tutto?

«Come no, non posso certo dimenticare quei giorni! Sono diventato presidente nel 2004 in un momento difficile per la Pro Loco che in precedenza era stata commissariata perché per due anni non erano state organizzate manifestazioni. Abbiamo avviato una rinascita assieme al compianto socio Gianni Campus e da lì siamo ripartiti».

La prima iniziativa che ha organizzato?