Privo di sensi per tre ore sotto il sole 

Probabilmente si è sentito male, o forse è inciampato sul terreno, non riuscendo ad alzarsi. È rimasto così per alcune ore sotto un sole cocente, rischiando la vita. I carabinieri della Compagnia di San Vito lo hanno rintracciato nella zona di periferia di “Su Parasteddu” dopo l’allarme lanciato dalla moglie: è stato una pattuglia guidata dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, a notare l'uomo per terra. Sembrava disidratato. I militari lo hanno accudito, portandolo all’ombra e riuscendo a offrirgli un po’ d’acqua. L’ambulanza, chiamata dagli stessi carabinieri, è subito arrivata: l'uomo, Fausto Meloni, 67 anni, un maresciallo dei carabinieri in pensione, residente a Muravera, conosciutissimo e stimato, è stato immediatamente trasferito al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato in osservazione. Ieri sera, il sospiro di sollievo: Meloni sta decisamente meglio. Fuori pericolo.

L’allarme

Una vicenda che ha commosso un po’ tutti nel Sarrabus. Tutto è iniziato nella mattinata, quando l’uomo è uscito dalla sua abitazione di Muravera diretto a San Vito: qui avrebbe dovuto svolgere delle terapie per poi recarsi all'ufficio anagrafe del Comune di Muravera, dove pare non sia mai arrivato. Nel pomeriggio la telefonata ai carabinieri della Compagnia di San Vito da parte della moglie: era preoccupata per il mancato rientro a casa del marito.

Le ricerche

La mobilitazione dei carabinieri del Nucleo radiomobile è stata immediata: non bisognava perdere tempo anche perchè nella zona la temperatura sfiorava i 38 gradi. Tanti per una persona anziana. Il maresciallo in pensione è stato trovato quasi subito, a terra e in precarie condizioni. Era finito a terra: aveva forse incespicato o si era sentito male. Comprensibile la gioia dei militari, sul posto col maggiore Massimo Meloni: il pensionato è stato immediatamente portato all'ombra e dissetato. L’uomo era in evidente stato di disidratazione. Era rimasto per circa tre ore esposto al sole.L’unità medicalizzata del 118 è arrivata subito prestandogli le prime cure e trasportandolo al Policlinico di Monserrato. Ora Fausto Meloni sta bene.