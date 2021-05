Priorità illecite nelle vaccinazioni: indagine a Cagliari  

Allo scorso 17 aprile 101.519 vaccini sui 368.717 allora somministrati in Sardegna erano stati inoculati a persone che non facevano parte delle categorie individuate quali prioritarie dai protocolli nazionali (over 80, operatori sanitari e sociosanitari, ospiti della Residenze sanitarie assistite, personale scolastico, forze dell’ordine). Più di uno su quattro, inserito nella voce “altro” la cui composizione – incerta – ha suscitato di recente innumerevoli polemiche: il sospetto è che si tratti della classica scappatoia all’italiana per consentire di proteggere dal Covid-19 anche chi ancora non ne ha diritto, non facendo parte della fascia di cittadini più fragile.

Inchiesta contro ignoti

Un dubbio che, accentuato dall’arrivo di più esposti nell’ultimo periodo, ha spinto la Procura di Cagliari ad aprire un’inchiesta per verificare come realmente stiano le cose. L’esistenza dell’indagine, che procede per peculato e abuso d’ufficio contro ignoti – è emersa dopo la visita della Guardia di Finanza del capoluogo nella sede dell’Azienda tutela della salute: i militari su ordine del sostituto Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo, hanno acquisito tutte le carte utili a capire cosa sia accaduto sino a oggi. Gli investigatori hanno il compito di recuperare l’elenco di tutte le persone sottoposte al vaccino nei distretti sanitari del capoluogo, del Campidano, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e in generale di tutta l’area di competenza della Procura: in pratica la vecchia provincia. Il pubblico ministero vuole visionare la lista completa che comprenda nomi, età e categorie di appartenenza dei residenti convocati e vaccinati; poi verificherà il numero e la posizione del punti di somministrazione: ospedali, hub sparsi nel territorio, la Fiera campionaria, le palestre e qualunque altro edificio sia stato momentaneamente attrezzato allo scopo. Quindi controllerà chi e perché ha proceduto a fornire materialmente la protezione sanitaria. Al termine degli accertamenti avrà un quadro completo utile a valutare l’eventuale presenza di abusi. I tempi non si preannunciano brevi.

Finanzieri e Nas

Gli inquirenti avrebbero avuto specifiche indicazioni subito segnalate a finanzieri e carabinieri del Nas (il Nucleo anti sofisticazioni e sanità), incaricati di eseguire le opportune verifiche. Di recente nell’ambito dell’inchiesta è stato convocato e sentito al Palazzo di giustizia cagliaritano come persona informata sui fatti Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Ats: il manager ha assicurato la massima collaborazione per fornire un elenco completo delle vaccinazioni, arrivate ieri nell’Isola dall’inizio della campagna a quota 545.676, circa l’82,7 per cento delle 659.940 fiale consegnate alla Regione dalla struttura commissariale. Della categoria “altro”, è stato spiegato in passato, farebbero parte anche le persone convocate d’urgenza per evitare di buttare le fiale ormai scongelate ma non utilizzate per la mancata presentazione di chi aveva diritto alla somministrazione.

A Oristano

Un’indagine di identica natura (“saltafila”) è in corso a Oristano, dove il procuratore Ezio Basso ha iscritto sedici persone: dodici medici e quattro infermiere del Poliambulatorio, ma le vaccinazioni anomale sarebbero una cinquantina e ne avrebbero beneficiato anche ufficiali e dirigenti di polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare di un fascicolo al momento senza indagati, ha chiesto agli uomini delle Fiamme Gialle e ai carabinieri del Nas di recuperare l’elenco completo di tutte le persone vaccinate per ricostruire età, provenienza e appartenenza alle varie categorie individuate per procedere con ordine nelle vaccinazioni. Poi saranno controllati gli hub nei quali sono state eseguite le somministrazioni, gli ospedali, le palestre e gli edifici adattati a centri di inoculazione.