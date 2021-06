“Priogu resuscitau”, “bogau a son’e corru” e altri detti cittadini 

Chi erano gli Inforracristus? E cos'era Sa fabbrica de Sant'Anna? Sono modi di dire cagliaritani che molti però non conoscono o ne hanno sentito parlare senza mai saperne il significato.

“L'isola che vorrei”, associazione culturale nata nel 2010 da professionisti del turismo e della cultura, ha organizzato un tour guidato nei rioni storici per raccontare non solo la storia dei luoghi, ma anche i detti risalenti a tempi antichi. Il tour sabato è partito da porta Cristina e attraversa le vie di Castello e Stampace.

Villanova e Stampace

«L'idea è nata durante il lockdown», dice Francesca Spagnoletti, presidente dell'associazione: «Volevamo proporre qualcosa di carino nei nostri tour. È la prima volta che facciamo un'iniziativa del genere. Speriamo piaccia». Gli abitanti dei vari rioni cagliaritani venivano apostrofati con espressioni particolari che, a detta di chi le pronunciava, descriveva il loro modo di essere: «Quelli di Villanova erano denominati "Inforracristus", (gli inforna Cristo)», racconta Spagnoletti: «Producevano pane e, poiché erano molto poveri, in mancanza di altra legna si dice che usassero i crocifissi per tenere sempre i forni accesi. Gli stampacini erano "Cuccurus cottus", (zucche cotte o teste calde); erano infatti conosciuti per la loro irruenza».

I castellani

E poi ci sono le espressioni più colorite: «L'abitante di Castello veniva chiamato "Casteddaiu pisciatinteris" (Cagliaritano che piscia nel calamaio). I castellani erano considerati gli abitanti facoltosi della città: c'erano avvocati, medici, nobili. A fine '800 molti persero le loro ricchezze, ma rimanevano comunque quelli che sapevano leggere e scrivere. Poi ci sono gli abitanti della Marina; vivendo davanti al mare, quelli degli altri quartieri scherzavano dicendo che avessero sempre il sedere bagnato, ecco perché per loro si usava l'appellativo di “Culus sciustus”».

La fame del ‘12 e il boia

Spagnoletti poi elenca altri modi di dire: «"Sa famini de s'annu doxi" (la fame dell'anno 12): nel 1812 ci fu una siccità che provocò carestia. "Sa fabbrica de Sant'Anna" deriva dal lungo periodo della costruzione della chiesa stampacina. Lo si dice riferito a un lavoro che dura molto. "A mustazzu stampaxinu, bucca biddanoesa"(A baffo stampacino, bocca villanovese), perché spesso gli stampacini sposavano donne di Villanova.

"Ancu ti pighiri su Boginu" (che ti prenda Bogino), riferito alle condanne a morte eseguite dai boia. Bogino fu ministro piemontese e installò in Sardegna una forca in ogni paese, perché quella mobile impiegava troppo tempo ad essere spostata. "Deus sindi scampidi de su priogu resuscitau" (Dio ci liberi dal pidocchio resuscitato), riferito a chi, nato povero, ha migliorato la sua condizione. Secondo il detto, di lui non ci si può fidare.

Pira cotta, pira crua...

"Cottu o non cottu, su fogu d'adibiu (Cotto o non cotto, il fuoco lo ha visto): si dice quando qualcuno ha davvero fame e non aspetta la cottura perfetta. "Pira cotta, pira crua, d'ognunu a domu sua" (pera cotta pera cruda, ognuno a casa sua), quando si è fatto tardi ed è tempo di tornare a casa».

E il più noto "Bogau a son’e corru" (mandato via al suono del corno). «In era spagnola i sardi non potevano stare a Castello; veniva perciò suonato un corno per obbligarli a uscire».

