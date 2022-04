Primo sì agli hotel sulla costa 

Alla terza seduta la III Commissione consiliare permanente ha approvato a maggioranza la Variante 12 che ridisegna le zone turistiche costiere di Sassari. La minoranza si è astenuta. La bufera politica si è allargata, perché alle critiche dell’opposizione sull’abolizione dell’articolo 52 e l’azzeramento del lavoro fatto dalla precedente Giunta, si è aggiunta la querelle sulle dichiarazioni via Facebook del presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru. L’esponente di punta dei 5 Stelle ha scritto: «La verità è che Sassari non è una città turistica, né mai lo diventerà. Perché non sorge sul mare, non è una località portuale nella quale attraccano fiumi di visitatori, non è di passaggio».

La discussione

Sbotta il consigliere Marco Dettori, di Futuro Comune: «A parte il fatto che abbiamo 40 chilometri di coste, mi chiedo se queste parole sono condivise anche da Giunta e maggioranza. Certe affermazioni soprattutto il giorno precedente che scopo hanno?». Più caustico il capogruppo Mariolino Andrìa: «Sono dichiarazioni in contrapposizione: o si dimette il presidente del Consiglio comunale Murru o si dimette l’assessore Lucchi».

Invece il consigliere Lello Panu di Italia in Comune osserva : «Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono di una gravità inaudita ma non mi stupiscono visto che nel precedente mandato i 5 Stelle non hanno votato a favore delle zone turistiche. Sono contrari anche questa volta?».

Le risposte di Lucchi