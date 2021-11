Primo obiettivo: il bilancio 

Prima riunione di Giunta, esecutivo riunito per approntare la tabella di marcia per i prossimi venti giorni di novembre che vedranno la squadra di Pietro Morittu in piena attività.

Gli incontri

La settimana è cominciata con lunghe riunioni nel Municipio di piazza Roma dove ogni assessore ha preso contatti con i vari uffici con cui si dovrà lavorare in sinergia per i prossimi cinque anni. «Abbiamo fatto il punto sui temi più urgenti su cui si dovrà lavorare da subito – ha spiegato il sindaco – e ora attendiamo le prossime riunioni del Consiglio comunale perché l’attività dell’assemblea civica sia parallela a quella dell’esecutivo». Entro novembre il neo presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel convocherà i colleghi almeno due (se non tre) volte. Sono attese le dichiarazioni programmatiche di Pietro Morittu e una prima apertura alla discussione sui temi sollevati dall’opposizione con le prime mozioni e interrogazioni.

Il bilancio

Poi occorrerà concentrarsi sul bilancio: «Si partirà da un’analisi dello stato dell’arte – ha premesso Morittu – in modo da poter lavorare nella più totale trasparenza». Si tratterà, in pratica, di conoscere con esattezza i conti della macchina municipale lasciati dall’amministrazione pentastellata, capire quanti e quali siano i margini di manovra immediata (ammesso che ce ne siano visto che il tema dei conti in rosso è stato il più dibattuto della campagna elettorale); insomma, un controllo a 360 gradi in modo che sia gli amministratori, sia i cittadini, siano informati sulla situazione complessiva del Comune. Poi la concentrazione sarà massima per il prossimo bilancio: «L’obiettivo – sottolinea il primo cittadino – è di rispolverare la preziosa abitudine di diversi anni fa di riuscire ad approvarlo massimo entro il mese di gennaio. Negli ultimi anni questo obiettivo non è stato raggiunto, noi vogliamo assolutamente riuscirci perché ogni giorno perso può rivelarsi cruciale. Sono troppe le emergenze da affrontare».