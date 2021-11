«Primi screzi sulle commissioni» 

Si sarebbero dovute tenere la scorsa settimana, le riunioni per l’elezione dei presidenti della 5 commissioni consiliari, ma all'ultimo momento sono state rinviate di una settimana. Le motivazioni ufficiali, ossia l’indisponibilità di alcuni consiglieri, alle minoranze sono sembrati quantomeno sospette. Alla base di questo rinvio, ci sarebbero infatti alcuni screzi all'interno della maggioranza che non avrebbe trovato la quadra sui nomi dei presidenti. «Ufficialmente non tutti i consiglieri erano disponibili – spiega Gian Luca Lai, capogruppo del M5S – ma ci pare di capire che la maggioranza non abbia trovato l’accordo per la presidenza di 2 commissioni».

Attività bloccate

Alla base del rinvio ci sarebbe il mancato accordo sulla presidenza della seconda commissione (Lavori pubblici, ambiente, infrastrutture, urbanistica, Protezione civile, viabilità e trasporti) e della quarta (Servizi sociali, pubblica istruzione, politiche della casa e patrimonio). «Allo stato attuale le commissioni non sono ancora operative – dice Daniela Garau, capogruppo del Patto Civico – nonostante ci siano temi urgenti da affrontare le discussioni sulle problematiche della città sono bloccate fino all'elezione dei presidenti. Una funzione importante, quella delle commissioni, che permette anche alle forze di minoranza di poter intervenire sulla programmazione dei lavori dell’aula: «L’elezione dei presidenti spetta alla maggioranza – spiega Matteo Sestu, capogruppo di Articolo Uno – attendiamo che i colleghi si accordino per poter far partire la macchina amministrativa». L’opposizione si dice collaborativa: «C’è la necessità di attivare subito le commissioni – dice Monica Atzori, del gruppo misto (Lega) – ci attende un gran lavoro e l’amministrazione non si può fermare. In aula voterò qualsiasi provvedimento purché sia nell'interesse della città». Al momento parrebbe comunque che nessuno della maggioranza abbia chiesto aiuto ai consiglieri di opposizione: «Siamo alla finestra in attesa che decidano i presidenti – aggiunge Lai – ci aspettiamo una proposta unitaria, in caso di scelta tra più nomi noi non saremo disponibili».

