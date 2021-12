Primi ristori, ma troppi ritardi 

Sul Fondo Resisto, Zedda ricorda che sono stati finanziati i 7 mila lavoratori autonomi, di cui 700 da qualche giorno sono in pagamento. Sono state reperite le risorse per finanziarli tutti e quindi in poco tempo tutti avranno il bonus. Mentre delle 9300 domande del Fondo Resisto per le imprese, solo 1700 sono in fase di pagamento. A oggi le risorse finanziarie coprono solo circa 3600 domande, ma con il nuovo anno l’obiettivo dell’assessora è di arrivare a coprire tutte le domande idonee. Per quanto riguarda, invece, “Destinazione Sardegna Lavoro2019-2020” è già pronto l’avviso per il 2021 e nei prossimi giorni verrà reso pubblico. «Noi insisteremo per accelerare ancora sui pagamenti del fondo Resisto, oggi abbiamo una copertura intorno al 45 per cento delle domande presentate, mentre il 20 per cento è già in pagamento, nella certezza che con i finanziamenti recuperati riusciremo a dare copertura al fabbisogno di gran parte delle 9mila imprese sarde».

«A oggi sono state pagate tutte le aziende risultate idonee che hanno partecipato ai ristori per 150 milioni di euro». A dirlo è l’assessora regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, che ricorda l’impegno della Regione nel dare risposte alle aziende più colpite dalla pandemia. Fino a oggi sono state pagate 5100 attività Una Tantum aventi diritto su 6350 domande presentate. Ad aver ricevuto il ristoro, in questa prima fase, sono state le cantine, le tonnare, i mitilicoltori, gli apicoltori, le agenzie di viaggio, gli operatori dello spettacolo, quelli sportivi, gli ambulanti e i giostrai.

Sostegno alle imprese

«Dobbiamo garantire il sostegno a imprese e lavoratori, tenendo fede ai patti e cercando di curare quanto più possibile le ferite lasciate aperte dalla crisi. – afferma l’assessora - Siamo mediamente in ritardo con i pagamenti del Fondo Resisto ma nel frattempo stiamo pagando i beneficiari del settore delle cooperative dell’avviso “Destinazione Sardegna Lavoro2019-2020” e a queste risorse vanno aggiunte quelle della programmazione straordinaria».

Il Fondo Resisto

Sul Fondo Resisto, Zedda ricorda che sono stati finanziati i 7 mila lavoratori autonomi, di cui 700 da qualche giorno sono in pagamento. Sono state reperite le risorse per finanziarli tutti e quindi in poco tempo tutti avranno il bonus. Mentre delle 9300 domande del Fondo Resisto per le imprese, solo 1700 sono in fase di pagamento. A oggi le risorse finanziarie coprono solo circa 3600 domande, ma con il nuovo anno l’obiettivo dell’assessora è di arrivare a coprire tutte le domande idonee. Per quanto riguarda, invece, “Destinazione Sardegna Lavoro2019-2020” è già pronto l’avviso per il 2021 e nei prossimi giorni verrà reso pubblico. «Noi insisteremo per accelerare ancora sui pagamenti del fondo Resisto, oggi abbiamo una copertura intorno al 45 per cento delle domande presentate, mentre il 20 per cento è già in pagamento, nella certezza che con i finanziamenti recuperati riusciremo a dare copertura al fabbisogno di gran parte delle 9mila imprese sarde».

«Servono i ristori»

«È importante avere ristori, ma anche conoscere i tempi dell’erogazione», afferma Giorgio Delpiano presidente Confapi Sardegna . « L’assessorato al Lavoro è stato efficiente nel dare risposte, ma la difficoltà sta nella burocrazia che non si snellisce. L’assessorato ha sopperito con la richiesta di una fideiussione per liquidare le prime pratiche anche se l’istruttoria non era completa. Ora bisogna pensare a chi è rimasto fuori, auspichiamo che con la finanziaria si riesca a inserire tutti».

Molti ritardi

Per Francesco Porcu, segretario della Cna Sardegna rispetto alla domanda rimane una percentuale troppo alta di aziende che non hanno ricevuto il ristoro e di aziende che forse non lo avranno mai. «Il provvedimento del Fondo Resisto porta in sé una condizione di ingiustizia iniziale legata alla modalità di presentazione della domanda. Ci auguriamo che quella parte di imprese che hanno fatto domanda vengano liquidate rapidamente, ma anche che si aumentino i fondi per dare soddisfazione a un numero più ampio di imprese».

