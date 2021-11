Prime schermaglie in Consiglio 

Prime schermaglie, ma poca roba rispetto al passato, durante il Consiglio comunale chiamato per approvare il conto consuntivo ereditato dall’amministrazione pentastellata di Carbonia.

La pregiudiziale

In apertura, la consigliera di opposizione Daniela Garau (Patto civico) ha chiesto la parola per illustrare una pregiudiziale: «C’è una violazione del regolamento comunale – ha detto – perché l’assemblea di oggi è stata convocata senza aver convocato la conferenza capigruppo». Il presidente del Consiglio Federico Fantinel ha ribadito che «si procede come da regolamento: mancavano le nomine dei capigruppo e dei componenti le commissioni. Inoltre l’atto è stato approvato oltre il termine del 30 settembre (11 ottobre) dalla precedente Giunta». La pregiudiziale è stata comunque messa ai voti ed è passata con 19 voti (maggioranza più Gianluca Lai del M5S) e 6 voti contrari della minoranza.

La discussione

Si è poi proceduto alla discussione del bilancio consuntivo che, su richiesta del sindaco (per la prima volta a Carbonia ma come già avviene in altri Comuni) è stato illustrato dalla Dirigente del servizio finanziario Maria Cristina Pillola. Il consolidato ha fotografato la situazione del 2020 e essendo un rendiconto già approvato i margini di manovra sono pari a zero. Si è proceduto dunque alla votazione che ha visto tutta la maggioranza e i consiglieri di Art.1 e M5S votare a favore. Astenuti Daniele Mele (Patto Civico) e Monica Atzori (Lega), voto contrario da Daniela Garau. Gianluca Lai ha puntualizzato che «il bilancio sarebbe già stato approvato se l’opposizione della passata consiliatura non avesse remato contro facendo mancare il numero legale, facendo più volte ostruzionismo» e Giacomo Guadagnini (Pd) ha replicato che «è curioso che il consigliere Lai non ricordi che il numero legale era spesso in crisi per i tanti conflitti interni del M5S. Tuttavia fa piacere che sia contrario all'ostruzionismo, è di buon auspicio per il futuro». Luca Arru (Carbonia Avanti) facendo riferimento alle beghe del passato, ha puntualizzato di aver votato a favore il documento dell’amministrazione uscente solo «per senso di responsabilità».