Prime code sulla strada per il mare 

Primo test per il traffico domenicale sulle strade del mare. Ed è subito caos. Lunghe code si sono registrate sulla litoranea dove è subito riemerso anche il problema parcheggi, inesistenti da anni. Forti disagi soprattutto in serata dopo le 19, quando sulla strada che da Villasimius e Solanas porta a Quartu, passando per Torre delle Stelle, Geremeas, Cala Regina, Terra Mala, Flumini e infine in via Leonardo Da Vinci, si sono verificati incolonnamenti e rallentamenti continui. Problemi vecchissimi ai quali non si riesce a porre rimedio.

Domenica difficile

Chi ha pensato di evitare le code passando nella nuova Orientale ha avuto i primi segnali in galleria con gli avvisi di “traffico rallentato”. Il clou, come al solito, all’incrocio fra la 554 di Terra Mala e la vecchia Orientale sarda. A chi invece ha scelto la panoramica è andata pure peggio, col traffico rallentato già da Solanas. Voglia di libertà, voglia di mare e di sole insomma sin da questa fine di maggio. Anche se a passo di lumaca. Fra code lunghissime, qualche frenata di troppo e qualche stop non rispettato in via Da Vinci. Un allarme per l’estate alle porte che dovrebbe portare tanti vacanzieri dopo la magra dello scorso anno a causa del Covid. «Mi sono messo in auto alle 18 da Villasimius – dice Giovanni Piras, studente 28 anni -, alle 19 ero a casa a Quartu. Ma quando sono arrivato all’altezza di Flumini, ho capito che il traffico si sarebbe ingrossato. Come sempre del resto, succede ogni estate e ogni domenica». Roberto Farci, 38 anni, impiegato quartese, ha fatto fatica a rientrare a casa: «Ho fatto la strada da Castiadas, arrivando alla nuova orientale, trovando poco traffico. Verso le 20 i primi rallentamenti all’altezza delle gallerie e poi all’incrocio della 554 con Terra Mala. Un mio familiare ha percorso il tratto di 554 in direzione opposta, trovando la corda all’incrocio con la vecchia Orientale. Problemi che conosciamo da sempre».

Il nodo parcheggi

Ma per l’estate si pone anche il problema dei parcheggi soprattutto fra Geremeas, Mari Pintau e il litorale di Flumini. In passato a farla da padrone è stata la “sosta selvaggia” con auto parcheggiate ovunque, soprattutto sul tracciato di Geremeas, dove vengono invasi tratti della strada panoramica e persino delle stradine adiacenti in mezzo alla macchia mediterranea. Di carenza di parcheggi si parla da sempre anche tra Baccu Mandara e Geremeas, dove in passato sono stati ricavati alcune centinaia di posti auto, largamente insufficienti. C’è anche un progetto per la realizzazione di un parcheggio da 700 posti a Baccu Mandara, ai confini con Torre delle Stelle o di mini stalli lungo la litoranea. Così come è stato ipotizzando il ricorso ai bus navetta verso le spiagge. Il tutto attraverso il Pul, il piano di utilizzo del litorale. Ma non si è fatto mai nulla e i disagi, soprattutto fra metà luglio e fine agosto, anche quest’anno si annunciano pesanti.

