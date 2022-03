«Prima vedova, ora senzatetto» 

Vedova da settembre, senzatetto da inizio settimana. Un dramma dopo l’altro per Margarita Mihaela Caldare, romena compagna di Costantin Ceoclu, il cinquantenne morto a settembre dopo essere rimasto avvolto dalle fiamme da lui innescate in via Carmine, ad Assemini. Rimasta sola, per sei mesi la donna ha continuato a vivere nelle baracche di un terreno lungo la Sulcitana che nei giorni scorsi però sono state portate via. Il motivo non è chiaro. Di certo quello spazio, “casa” di Margarita, anni fa era stata pignorata e di recente è stata acquistata all’asta.

«Non so dove andare»

Anche ieri Margarita ha trascorso la notte all’addiaccio nel terreno dove fino a pochi giorni fa era sistemato il camper oggi sparito. «Nei giorni scorsi, dopo l’intervento dei carabinieri, sono stata ricoverata all’ospedale», racconta. «Al mio rientro la baracca non c’era più. Sono distrutta. Sono spariti tutti i miei documenti, indumenti e cibo. Non so che fine abbia fatto il container». Ii nuovi proprietari dell’area hanno già avviato lavori di riqualificazione e ora si dicono pronti ad aiutare la donna. Ma non solo loro: «Un allevatore di Siliqua dice di volermi accogliere a casa sua, lo sto aspettando», continua la vedova. «Chiedo solo di trovare una sistemazione. Ho lavorato una vita come donna delle pulizie ma purtroppo oggi sono disoccupata».

«Mi manca Costantin»

In lacrime, Margarita Mihaela Caldare non dimentica il suo compagno: «Morto lui, oggi soltanto questi gatti mi amano». Decine di animali dei quali ogni giorno la donna si prende cura. «Costantin mi manca, impossibile dimenticare l’uomo della mia vita. Non mi sarei mai aspettata un gesto del genere da parte sua. Non riesco ancora a capire che cosa gli sia passato per la testa quel giorno».