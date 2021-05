Prima mattanza, 250 tonni nelle reti 

La prima mattanza di stagione a Carloforte ha una dedica speciale: è in memoria di Mirko Farci, il giovane ucciso a Tortolì dalla furia omicida dell’ex compagno della madre.

La dedica

Un minuto di silenzio prima di dare il via alle operazioni di pesca nel blu dell’Isola Piana, poi le parole di Pier Greco, rappresentante della Piam Carloforte Tonnare e presidente dell’associazione Stop Femminicidio, ricordano il giovane ucciso. «Voglio dedicare questa prima mattanza del 2021 alla memoria del nostro guerriero Mirko, morto per difendere sua madre dal tentativo di omicidio da parte di un uomo indegno - ha detto Greco - la vergogna del femminicidio in Italia viene aggravata dal comportamento della burocrazia che spesso impedisce alle donne di poter usufruire di strumenti, come il reddito di libertà messo in pista in Sardegna dall’assessora Alessandra Zedda, che potrebbero permettere di non dover tornare dove c’è il rischio di finire in questa maniera. Onore a Mirko, non lo dimenticheremo mai».

La pesca

La giornata è iniziata presto, ieri mattina, allo stabilimento de La Punta. Il tempo di issare la bandiera che segnala a tutti la pesca imminente e la ciurma agli ordini del rais Luigi Biggio è uscita per mare, verso la tonnara dell’Isola Piana. Dopo ore di lavoro, il bilancio provvisorio di ieri pomeriggio è più che positivo: le prede sono circa 250, di grosse dimensioni. Un inizio con il botto per una stagione avviata tra mille incertezze. Protagonisti indiscussi di questa prima giornata di pesca, i tonnarotti. «Le condizioni del mare erano molto buone - dice il rais, a capo di una ciurma di circa trenta tonnarotti - abbiamo iniziato alle 7.30, le prede erano tutte di grossa stazza e ci hanno dato un bel daffare». Buona la prima, ma sempre con un occhio al mercato. Gli effetti della pandemia hanno scombussolato anche questo settore ma le tonnare del Sulcis, stringendo i denti, hanno deciso di non arrendersi per salvare la stagione, mettendo in mare uomini e imbarcazioni. Ieri il primo appuntamento dell’anno a Carloforte. «È stato un buon inizio - dice Pier Greco - Abbiamo scelto di calare, nonostante le difficoltà innegabili legate al prezzo del tonno e alle quote che sono rimaste ferme». Davanti alle coste del Sulcis il passaggio del tonno rosso è appena cominciato: per un mese la scena è tutta sua.

