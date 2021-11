Prima i cigolii, poi crolla il tetto: famiglie in salvo 

Nella giornata di ieri il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai ha firmato un’ordinanza di sgombero per l’edificio che risulta essere di proprietà privata: «Non sono ancora al corrente della situazione economica degli interessati, devo ancora approfondire – dice - Essendo però una circostanza che riguarda un’abitazione privata, come amministrazione comunale l’unico intervento che possiamo assicurare in questo momento, è fornire ospitalità in una struttura privata per un tempo limitato, il necessario per organizzarsi e trovare un alloggio autonomamente».

Paura nella serata di martedì per il crollo della copertura di una bifamiliare in via Amerigo Vespucci, quando l’improvviso cedimento di un’importante porzione di tetto, ha costretto i vigili del fuoco ad un intervento di messa in sicurezza dello stabile e all’allontanamento dei locatori. Per questi ultimi, tanta paura, per fortuna nessuno si è fatto male, ma ora la casa va sgomberata.

La paura

Nella giornata di ieri il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai ha firmato un’ordinanza di sgombero per l’edificio che risulta essere di proprietà privata: «Non sono ancora al corrente della situazione economica degli interessati, devo ancora approfondire – dice - Essendo però una circostanza che riguarda un’abitazione privata, come amministrazione comunale l’unico intervento che possiamo assicurare in questo momento, è fornire ospitalità in una struttura privata per un tempo limitato, il necessario per organizzarsi e trovare un alloggio autonomamente».

Il rione

L’abitazione interessata al crollo del tetto, si trova nel popoloso quartiere di Serra Perdosa, tuttavia in una zona residenziale costituita perlopiù da costruzioni create di recente. Gli abitanti della via Amerigo Vespucci, richiamati in strada dal trambusto e dalle operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, raccontano che la bifamiliare in questione è una delle prime costruzioni ad essere state edificate in quell’area, risalente ad una trentina di anni fa. La notizia del collasso del tetto ha destato parecchio scalpore in virtù del fatto che il crollo abbia interessato una struttura abitata e ben lontana dal centro storico della città. Un centro storico che nonostante negli ultimi tempi abbia registrato un incremento di vendite e di acquisti atti alla ristrutturazione degli immobili, continua ancora a registrare una considerevole percentuale di abitazioni pericolanti.

Il Comune

Come spiega l’assessore alla Protezione civile Francesco Melis, una mappatura degli edifici privati a rischio in città, è pressoché impossibile da realizzare: «Non si può avere un quadro della situazione concernente l’edilizia privata - spiega Melis - a differenza di quella pubblica, dove stiamo cercando di attuare degli interventi. Il primo, il più importante è focalizzato nella zona delle “casermette” nel rione di Col di Lana, poi ne seguiranno degli altri man mano che arriveranno dei finanziamenti da parte della Regione. Sugli edifici pubblici abbiamo un quadro del contesto molto chiaro, mentre su quello privato non può esserci, è irrealizzabile, non esiste alcun Comune italiano ad averlo. Quando accadono delle anomalie come questa capitata in via Amerigo Vespucci, intervengono i vigili del fuoco, viene fatta la segnalazione e poi di fatto il sindaco, emette eventualmente le ordinanze di sgombero, oppure il Dirigente di messa in sicurezza. Sono queste le casistiche per gli interventi sull’edilizia privata». Lo stesso assessore Melis evidenzia come le maggiori problematiche strutturali degli edifici in città, riguardino prevalentemente il centro storico.

