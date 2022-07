Prima diventano nonni, poi il diploma insieme:  festa all’istituto Agrario 

Lui, Franco Pinna ha sessant’anni ed è un finanziere di Sinnai; lei, Susanna Aresu, tre anni più giovane, è di Lanusei e ha sempre fatto la casalinga, tra figli e hobby come il cucito e le letture. «Abbiamo deciso di metterci in gioco e ne è valsa la pena perché lo studio apre la mente», spiegano sorridenti. «L’istituto Agrario è una scuola meravigliosa, che arricchisce davvero. La consigliamo a tutti perché permette di prendere coscienza del mondo che ci sta attorno, le campagne, gli spazi urbani, le colture, i cambiamenti climatici, la biodiversità. E le conoscenze acquisite sui libri poi vengono messe in pratica nella realtà sul campo».

Maracalagonis. Il figlio Saverio, ingegnere aerospaziale, 34 anni, lavora a Milano. La figlia, Angelica, 31, è ostetrica, in Germania. Rimasti soli a Sinnai, marito e moglie hanno deciso di iscriversi di nuovo a scuola. Quest’anno si sono diplomati insieme all’Agrario di Maracalagonis. Massimo dei voti: cento.

Sui banchi

L’eredità

Non si sono iscritti al “Duca degli Abruzzi” per caso: «Ho ereditato un oliveto e un vigneto a Lanusei, appartenevano a mio babbo», prosegue Susanna Aresu. «Vogliamo riprendere a produrre olio e vino cannonau per la nostra famiglia, ma nel rispetto delle moderne tecniche».

E per prepararsi non hanno risparmiato l’impegno. Hanno frequentato con successo ai corsi paralleli a quelli scolastici: potatura, patentino verde, innesto. «Vogliamo conoscere l’uso dei fitofarmaci in agricoltura per non utilizzarli», sorride Franco Pinna, «siamo fermamente convinti di dover rispettare la natura e di portare avanti l’agricoltura biologica, ancora di più grazie alla consapevolezza acquisita sui banchi di scuola».

Al tempo del Covid

Sono stati tre anni particolari. «Abbiamo vissuto in pieno l’emergenza Covid – proseguono i neo diplomati – la rinuncia forzata alla lezioni in presenza, le difficoltà della didattica a distanza. In classe tra studenti si è creato un bellissimo rapporto con i compagni più giovani e di rispetto per i professori che avevano l’età dei nostri figli. I ragazzi ci hanno aperto il loro mondo fatto di tecnologia e di nuove conoscenze, noi abbiamo svolto un po’ il ruolo di stimolo e di fratelli maggiori, invitandoli a non mollare nelle difficoltà».

Franco Pinna era già diplomato alle Magistrali, Susanna Aresu no. «La scuola – prosegue il finanziere – è molto cambiata, anzi, migliorata dagli anni Settanta. Soprattutto non c’è più spazio per il nozionismo, quello che si apprende dai professori o dai libri è poi verificato sul campo. Consigliamo l’Agrario a tutti: è utile, faccio un paradosso, anche quando si va a fare la spesa o in pizzeria».

In classe

Certo, non è stato facile completare il ciclo di studi. «Ci siamo ritrovati a rinunciare alle uscite con gli amici, alle ore di sonno, agli hobby, ma l’abbiamo fatto con piacere e non è mai stato un peso. Per i compiti spessi si faceva tardi la notte sui libri di testo, ma è stato gratificante», dicono Franco e Susanna Pinna.

Materie preferite?

«Tutte».

Studiavate insieme?

«No, ognuno ha il suo metodo. Mia moglie è più metodica e precisa».

E lui?

«Mio marito è più intuitivo».

Eravate compagni di banco?

«No, assolutamente. Anche alla ricreazione ognuno stava con gli amici».

Rivalità per i voti?

«No. Tagliare il traguardo insieme è stato bellissimo. Anche perché pochi giorni prima dell’esame orale siamo diventati nonni»

