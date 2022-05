Prima crociera, vele al vento 

Dopo due anni di blocco imposto dalla pandemia, ieri pomeriggio Oristano, con l’attracco alla banchina del porto industriale della Sea Cloud, riparte e inaugura la stagione croceristi 2022. Alle 14 in punto il veliero della compagnia di navigazione tedesca Sea Cloud Cruises, proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo. Ad attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Autorità Marittima e dell’amministrazione comunale di Santa Giusta.

Le opportunità

Gli ospiti, prevalentemente di nazionalità americana, subito dopo l’attracco anziché puntare sulle località marine hanno preso la strada dell’interno della provincia per visitare il Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta e il pozzo sacro di Santa Cristina. La serata si è conclusa con una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Una visita veloce ma non per questo meno importante per Oristano che vede nel turismo da crociera una grossa occasione per far incrementare il fatturato turistico con tutto quello che di interessante si porta dietro. Il numero dei passeggeri non dice tutto. Il brigantino, della compagnia di navigazione tedesca è attrezzato per crociere di lusso, 32 cabine a disposizione per ospitare una sessantina di passeggeri e altrettante persone di equipaggio. Per Oristano incasellare una tappa di prestigio nel panorama crocieristico messo a punto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna rappresenta un’occasione unica per mostrare a tante persone il territorio, le sue bellezze. Un’opportunità quindi di crescita, sviluppo, occupazione. La breve visita di ieri pomeriggio è la prima delle due programmate dalla compagnia extralusso Sea Cloud Cruises, che tornerà nel porto oristanese il prossimo sei giugno con stesso orario di permanenza, dalle 14 alle 23. «Con oggi chiudiamo la prima fase di avvio della stagione crocieristica in tutti i porti di competenza – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – È un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita per sostenere i quali l’Autorità di sistema Portuale metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero».

Si riparte

L’arrivo in porto del brigantino rappresenta dunque un segnale di ripresa dopo un 2019 di successo, con 6 navi in calendario e circa 800 passeggeri; successo cancellato nei due anni di totale azzeramento degli approdi causato dalla crisi pandemica. La ripresa suggerisce nuove attenzioni per i turisti che vogliono conoscere il massimo delle nostre località nel tempo a disposizione. Quindi più mezzi, più coordinamento. Più capacità e una sempre maggiore professionalità.