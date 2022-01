Prima campanella tra le polemiche 

Dai dati che arrivano dai Comuni si sa che ieri a Quartu su 1982 tamponi effettuati sono stati individuati 81 studenti e 30 genitori positivi. A Elmas su 925 test eseguiti su studenti e personale scolastico (1.100 in tutto) sono 9 quelli positivi, a Selargius 47 su 1.613 test. Ad Alghero 2.075 tamponi e 53 positivi, a Tempio 19 positivi su 1.800 test. Nei due giorni di screening a Oristano sono stati eseguiti 2.300 antigenici e in 50 si dovranno sottoporre al molecolare. Ieri mattina 5 i positivi a Carbonia su 678 test, a Oliena 14 su 800, a Lanusei 4 su 608. A Muravera lo screening per le superiori si svolge oggi all'ospedale San Marcellino, dalle 9 alle 13. Dato record a Samugheo, dove oggi resteranno le scuole chiuse: 63 positivi su 340 test.

L’obiettivo prefissato dalla Regione, «partecipazione attorno al 50% degli studenti», sembra raggiunto. In molti centri i ragazzi hanno atteso il proprio turno per diversi, in alcuni casi troppi, minuti. Un primo dato, ancora parziale, indica 67.979 test antigenici eseguiti nelle 8 Asl: 17.969 di Cagliari, 9.504 Gallura, 1.945 Medio Campidano, 8.958 Nuoro, 1.187 Ogliastra, 6.585 Oristano, 16.264 Sassari, 5.567 Sulcis. Il numero dei positivi si assesta attorno al 2%. In Ogliastra la minor incidenza, nel Sassarese e nell’Oristanese quella più alta.

Oggi la prima campanella tra mille dubbi, che lo screening voluto dalla Regione ha eliminato in parte, e molte proteste. Degli studenti che oggi in classe non vogliono entrare, dei presidi che chiedono la didattica a distanza sino a fine mese, e di qualche sindaco che invece ha deciso di tenere gli istituti scolastici chiusi ancora qualche giorno «perché i contagi stanno volando».

Il risultato

«Grande impresa»

«Le capacità organizzative e logistiche maturate in occasione della campagna “Sardi e sicuri” ci hanno consentito di approntare in brevissimo tempo un monitoraggio su vasta scala su un'ampia parte della popolazione studentesca. È stata un'operazione non facile, ma grazie alla collaborazione di tutti gli attori in campo, sindaci, operatori sanitari e volontari, siamo riusciti anche in questa impresa – sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas – Con la loro adesione i nostri giovani e le loro famiglie hanno dato ancora una volta un segnale di grande responsabilità, confermando quanto già registrato nella campagna vaccinale».

«Sforzo necessario»

«È stato fatto un grande sforzo per realizzare un'attività di screening così vasta in breve tempo – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – ma è stato uno sforzo necessario. I dati sui contagi ci dicono che è possibile riprendere l'attività in presenza, senza escludere il ricorso alla Dad in tutti quei casi giustificati da un quadro epidemiologico più grave. Ovviamente occorre mantenere la massima prudenza e il rispetto di tutte le misure anti-contagio. La situazione continuerà a essere monitorata con la massima attenzione e soprattutto continueremo con forza nella campagna di vaccinazione».

Apertura con sciopero

L’assessore regionale all’Istruzione Andrea Biancareddu predica calma e buon senso: «Oggi le scuole aprono perché ci sono le condizioni per farlo ma bisogna che ogni istituto attui piccole restrizioni che possono riguardare la mensa o alcuni corsi studenteschi». Di tutt’altro avviso gli studenti che hanno deciso oggi di proclamare uno sciopero regionale per chiedere la Dad «almeno per due settimane. La situazione della pandemia è del tutto fuori controllo - spiega Alessandro Frongia, presidente della Consulta provinciale di Cagliari - Le strutture scolastiche non sono in grado di garantire le norme minime di distanziamento». A Nuoro scuole aperte ma dopo lo screening che prosegue anche oggi, l’Università di Sassari ha deciso la didattica a distanza sino a fine mese. Istituti chiusi anche a Cabras e Milis.

