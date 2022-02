Prigioniero nella casa popolare 

«Sono stanco, mi sento preso in giro». La prima volta che ha urlato tutta la sua disperazione era luglio, nel suo appartamento il caldo era soffocante. A ottobre sotto una pioggia battente aveva deciso di incatenarsi davanti all’ingresso del municipio in via Giofra. Per Massimo Pistori, disabile senza una gamba, i tre piani e gli oltre cinquanta scalini che deve percorrere per uscire e rientrare nel suo appartamento, l’alloggio popolare al terzo piano di via Le Serre 11 messo a disposizione dal Comune, sono diventati un ostacolo insuperabile. Non c’è un ascensore, neanche un montascale e lui si ritrova a essere prigioniero in casa.

Lo sfogo

«Non possono ignorarmi per sempre, ci sono, esisto e sono qui a chiedere aiuto», grida l’uomo, «mi chiedono di aver pazienza e che interverranno a breve. Ma io non sto fingendo, sto soffrendo, sono un cittadino libero che vorrebbe potersi muovere, per quanto possibile, con autonomia. Il Comune fa le promesse e non le mantiene: sto chiedendo dignità. Sono pronto a soluzioni estreme: ho intenzione di incatenarmi davanti al municipio e iniziare lo sciopero della fame finché non installeranno il montascale o non mi danno un appartamento al primo piano». Gli occhi sono lucidi, un filo di voce, lo sguardo basso come se provasse vergogna per la sua fragilità. Massimo Pistori è ostinato, vorrebbe poter riconquistare quella libertà che gli permetterebbe di farsi una passeggiata da solo senza dover dipendere da sua moglie Simona.

«In autunno il sindaco si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto che avrebbe preso lui in carico la situazione», continua, «mi aveva detto che stavano lavorando per farmi installare il montascale, siamo a febbraio e qui nessuno si è visto. Cosa devo aspettare ancora? Non ho capito neanche se ci sia una graduatoria per l’affidamento di un nuovo appartamento sfitto al primo piano e io possa accedere a quello o se devo aspettare il montascale: c’è poca chiarezza».

La coppia