«Prigioniero in casa, il Comune mi aiuti» 

Esasperato. Disperato. Ieri mattina si è incatenato davanti all’ingresso di via Giofra del palazzo comunale. Per Massimo Pistori, disabile senza una gamba, i tre piani e gli oltre cinquanta scalini che deve percorrere per uscire dalla casa di via Le Serre, l’alloggio popolare messo a disposizione dal Comune, in cui vive da tre anni insieme alla moglie Simona, sono diventati un ostacolo insuperabile. Non c’è un ascensore e neanche un montascale e lui si ritrova prigioniero in casa propria.

«Sono stanco e mi sento preso in giro», dice, «se non mi danno una risposta concreta io resto qui. Non mi importa della pioggia o del freddo, l’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois mi aveva promesso che si sarebbe occupata di me, sono anni che aspetto, non due giorni».

La battaglia

È ostinato e determinato a portare avanti la sua battaglia, ma la stanchezza e la voglia di non pesare totalmente su Simona, sua moglie, si legge negli occhi. Aspetta che qualcuno dell’amministrazione si presenti: vuole parlare con il sindaco Pietro Pisu e l’assessora Maria Grazia Fois. Lo chiede con un filo di voce, tiene lo sguardo basso come se provasse vergogna per la sua fragilità e la sua condizione di disabile. «Stai vicino a me», dice alla moglie, mentre cerca la forza e il sostegno nel suo sguardo.

«Mi sento prigioniero nella mia casa. Ci vorrebbe un montascale, così con le stampelle potrei arrangiarmi da solo. Almeno per fare una passeggiata non devo dipendere da Simona. Lei fa già abbastanza, ma non ha la forza di accompagnarmi nelle scale, ma neanche dai miei amici che quando possono vengono mi portano in giro, solo così posso assaporare un po’ di libertà».