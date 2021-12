Prigionieri dentro il parcheggio 

Intrappolati nel parcheggio della stazione, bloccati in mezzo alla strada, prigionieri di una viabilità che ieri pomeriggio, per ore, ha dimostrato tutta la sua criticità. Così la rabbia è esplosa, in piazza Matteotti, quando migliaia di auto non sono riuscite a superare le sbarre della grande area sosta. Impossibilitati ormai a svoltare verso destra per imboccare la parte di via Sassari che porta verso viale la Playa, ma costretti a infilarsi nel tratto-imbuto tra la stazione e le corsie dei bus, unica alternativa per lasciarsi alle spalle piazza Matteotti, gli automobilisti sono stati costretti a lunghe e snervanti attese.

Le chiamate

Il centralino della Polizia locale è stato tempestato di telefonate, richieste d’aiuto. «Oltre cinquanta chiamate», confermano dalla centrale della Municipale, che ha inviato in piazza Matteotti diverse pattuglie per cercare di governare il traffico e gli ingorghi. Non è bastato. Solo verso le 21 la situazione è tornata se non proprio alla normalità a condizioni meno disagevoli per le migliaia di persone che si sono riversate in centro per gli acquisti natalizi e per visitare i mercatini di piazza Yenne e piazza del Carmine.

Dal Comune

«Oggi sentirò i tecnici e la Municipale per capire se sarà possibile intervenire almeno in questo periodo di feste», avverte l’assessore alla Mobilità, Alessio Mereu. In tanti, ieri nel pieno dell’ingorgo, hanno puntato il dito contro la rivoluzione del traffico legata ai lavori della metropolitana che dovrà collegare piazza Matteotti a piazza Repubblica, ma ancora di più alle corsie di Ctm e Arst che di fatto hanno ridotto a due sole corsie, tra l’altro strettissime e inadeguate, per il traffico veicolare davanti alla stazione ferroviaria. Un “imbuto” incapace di contenere l’enorme mole di macchine che arriva dal lato porto di via Roma o da viale La Playa e che in questi giorni di festa cresce a dismisura.