Prigioniera in casa da 7 giorni 

«Sono reclusa in casa, assieme alla mia bambina, ormai da sette giorni». Lei, mamma nuorese di una bimba alle prese col diabete, ha passato un mese per organizzare il vaccino per la figlia e proteggerla dalle insidie del Covid. Ma quando, dopo tante fatiche, è riuscita a fissare la prenotazione lo screening a tappeto nelle scuole di Nuoro le ha portato una brutta sorpresa: la bambina, che ha otto anni e frequenta le elementari, è risultata positiva al virus.

«Dal 9 gennaio siamo chiuse dentro casa, io non vado a lavorare ma dall’Asl nessuno mi chiama. Non sappiamo ancora il risultato del tampone», denuncia lei con tanta amarezza che sconfina nella rabbia. Dopo l’esito dell’antigenico, eseguito domenica scorsa, la bambina, il giorno dopo, fa il test molecolare seguendo la procedura che fa capo alla Asl. Madre e figlia sperano di conoscere in tempi, se non veloci, almeno accettabili il risultato del test. Invece lunedì inizia una lunga attesa che ieri è ancora in atto, piena di paure e punti interrogativi perché la bimba ha una fragilità che la mamma da sola non può gestire, per via del diabete e dei farmaci da assumere.

L’attesa

«Dall’Asl nessuno mi ha chiamata, neppure per dirmi cosa devo fare. Non sappiamo nulla sull’esito del tampone molecolare, so solo che siamo prigioniere in casa», dice la donna, decisa a raccontare la storia perché - spiega - «non so più a che santo votarmi». Pur presa dallo sconforto, lei cerca comunque di fare quello che può, con la generosità insuperabile di una madre. Così per la sua bimba venerdì si affida a un test rapido in farmacia. Esito negativo. Un po’ la rassicura sulla salute della figlia. Ma non basta per risolvere il problema perché, in questo come in altri casi, a fare testo è il risultato del tampone molecolare che ancora aspetta di conoscere, come succede a tante persone al punto che i sindaci, a più riprese, denunciano da tempo i ritardi nelle comunicazioni dai vertici sanitari e a Siniscola, per esempio, il Comune avvia un servizio per l’autosegnalazione. Ma in questo caso c’è una piccola di otto anni con una patologia su cui vigilare.

La madre in farmacia era già andata per fare il suo test: esito confortante perché già lunedì è risultata negativa al virus. Ma non basta a risolvere la situazione: lei non può lasciare sola la bambina che presto dovrà fare il secondo tampone molecolare senza ancora conoscere l’esito del primo nonostante sia trascorsa una settimana.